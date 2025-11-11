Per la nostra rubrica CineGol, abbiamo scelto un film da associare alla partita di giovedì 13 novembre tra Moldavia ed Italia. Le due Nazionali si affronteranno presso lo Stadionul Zimbru in occasione della penultima giornata della fase di qualificazione ai Mondiali del prossimo anno. In vista di questo match che mette in palio tre punti importanti, soprattutto per gli Azzurri, ecco a voi la pellicola scelta per l'occasione.
Moldavia-Italia, un grande film di Tarantino per la sfida degli Azzurri
Il film per la partita tra Moldavia ed Italia è... Bastardi Senza Gloria—
La Nazionale Italiana, allenata da Gennaro Gattuso, ha vinto le ultime quattro partite del girone battendo per due volte l'Estonia ed altrettante l'Israele. Gli Azzurri, che potrebbero ancora sperare di conquistare il primato del girone, hanno totalizzato 15 punti, tre in meno rispetto alla Norvegia, prossima avversaria degli italiani. La Moldavia, che da un mese ha come commissario tecnico Lilian Popescu dopo l'addio di Serghei Clescenco, non ha più nessun obiettivo, essendo ultima in classifica con un solo punto. Per la partita di giovedì sera, abbiamo scelto un capolavoro del cinema che porta la firma di Quentin Tarantino. Stiamo parlando di Bastardi Senza Gloria, pellicola del 2009 ricca di dettagli ed ambientata nella Seconda Guerra Mondiale.
Il paragone con il lungometraggio—
In questa particolare unione tra calcio e cinema, Gattuso può essere associato al tenente Aldo Raine, interpretato da Brad Pitt. Così come il personaggio della pellicola guida con forza e determinazione la sua squadra, anche Ringhio guida allo stesso modo la Nazionale. Dal suo arrivo, l'Italia ha ottenuto la vittoria quattro volte in altrettante partite mettendo al sicuro un posto per i Play-off. Nella pellicola, Raine e la sua squadra, chiamati Bastardi dai tedeschi, lasciano il loro segno disegnando sulla fronte dei nazisti sopravvissuti una svastica. Allo stesso modo, il segno che lasciano gli Azzurri sui propri avversari sono i tanti gol realizzati. In questo caso, quindi, la Moldavia rappresenta i tedeschi in quanto avversario da battere.
Nel match di giovedì, l'Italia non vuole soltanto conquistare i tre punti utili per la classifica, ma vuole anche lanciare un messaggio alla Norvegia, che in questo caso sarebbe il colonnello Hans Landa, magistralmente interpretato da Christoph Waltz. Con la speranza di un passo falso dei norvegesi contro l'Estonia, la Nazionale Italiana cercherà di battere la Moldavia segnando una valanga di gol, mandando così un segnale forte alla Norvegia, contro cui l'Italia giocherà domenica 16 novembre nella meravigliosa e storica cornice dello Stadio Giuseppe Meazza.
