Moldavia-Italia, un grande film di Tarantino per la sfida degli Azzurri

Il film per la partita tra Moldavia ed Italia è... Bastardi Senza Gloria

La Nazionale Italiana, allenata da Gennaro Gattuso, ha vinto le ultime quattro partite del girone battendo per due volte l'Estonia ed altrettante l'Israele. Gli Azzurri, che potrebbero ancora sperare di conquistare il primato del girone, hanno totalizzato 15 punti, tre in meno rispetto alla Norvegia, prossima avversaria degli italiani. La Moldavia, che da un mese ha come commissario tecnico Lilian Popescu dopo l'addio di Serghei Clescenco, non ha più nessun obiettivo, essendo ultima in classifica con un solo punto. Per la partita di giovedì sera, abbiamo scelto un capolavoro del cinema che porta la firma di Quentin Tarantino. Stiamo parlando di Bastardi Senza Gloria, pellicola del 2009 ricca di dettagli ed ambientata nella Seconda Guerra Mondiale.