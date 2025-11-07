La nazionale si prepara agli ultimi due impegni del girone di qualificazione contro Norvegia e Moldavia. C'è anche una new entry tra i convocati di Gattuso

Federico Iezzi Collaboratore 7 novembre - 15:36

Per la Nazionale di Gattuso si avvicina un momento decisivo: le ultime due partite delle qualificazioni al Mondiale del 2026. Gli Azzurri dell'ex campione del Milan affronteranno la Moldavia il 13 novembre e la Norvegia il 16. Oggi, il CT ha diramato la lista dei convocati: rispetto alla formazione che abbiamo visto con Gattuso ci sono una novità e tre rientri.

Le qualificazioni al Mondiale — La situazione degli Azzurri non è sicuramente delle più facili. L'Italia è seconda nel girone, dietro alla Norvegia che ha tre punti di vantaggio. In questo momento la squadra di Gattuso è certa del secondo posto e questo significa andare agli spareggi che si terranno a fine marzo, pochi mesi prima dell'inizio del torneo.

Arrivare alla qualificazione diretta appare assolutamente complesso: servirebbe una sconfitta di Haaland e compagni contro l'Estonia e la vittoria dei nostri contro Norvegia e Moldavia. Più probabile appare invece la prospettiva di raggiungere a pari punti i norvegesi. Vincere le prossime due partite, comunque, rimane di grande importanza per la Nazionale.

I convocati dell'Italia — Oggi Gattuso ha comunicato la lista dei convocati dell'Italia per le ultime due partite delle qualificazioni al Mondiale. Ci sono una novità e tre ritorni in questa lista di 27 calciatori. La novità assoluta è quella della presenza di Elia Caprile. Il portiere del Cagliari, che si sta rivelando uno dei migliori in Serie A, si è guadagnato la sua prima convocazione grazie alle sue prestazioni a difesa della porta dei sardi. Caprile ha già indossato la casacca azzurra, ma dell'Under-21.

Tra i convocati spiccano poi tre nomi, che si erano visti in precedenza con gli Azzurri e che poi non erano stati nuovamente chiamati: Scamacca, Buongiorno e Ricci. Scamacca, fra infortuni e prestazioni non al top, non si vedeva in maglia azzurra dai quarti di finale degli Europei del 2024, persi contro la Svizzera. Gattuso lo aveva convocato anche a settembre, ma il centravanti dell'Atalanta aveva poi lasciato il ritiro a causa di un problema al ginocchio. Anche Buongiorno ha avuto i suoi, non facili, problemi fisici. Si è visto poco anche con la maglia del Napoli, ma ora tutto è risolto. Ricci, dopo una partenza stentata al Milan, si è guadaganto la convocazione con alcune buone prestazioni: in particolare quella, suggellata da un gol, contro l'Atalanta.

La lista dei convocati — Portieri: Elia Caprile (Cagliari),Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).