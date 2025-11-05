Mondiale 2026, Adidas presenta le maglie tra innovazione e tradizione

Il Mondiale 2026 inizierà l'11 giugno 2026 e si concluderà il 19 luglio 2026 al MetLife Stadium in New Jersey. Adidas lancia le nuove divise in vista della nuova stagione

Samuele Dello Monaco 5 novembre 2025 (modifica il 5 novembre 2025 | 19:12)

Adidas ha presentato le nuove maglie in vista del prossimo anno e dunque, soprattutto, in vista del Mondiale che si terranno nel 2026 tra Stati Uniti, Messico e Canada. Gli home kit sono in tutto 23 e riguardano grandi nazionali come Germania, Argentina, Spagna, Italia e Belgio. Le nuove divise, tutte contraddistinte dalle classiche tre strisce sulle spalle, abbracciano la tradizione e la storia dei vari paesi, combinandosi con elementi di design distintivi e innovativi. Qui di seguito, la spiegazione delle nuove divise targate Adidas.

Argentina, l'omaggio dei campioni in carica — Le strisce albicelesti si trasformano in un effetto sfumato che unisce passato e presente. Richiamo alle vittorie del '78, '86 e 2022: tre strisce per i tre trionfi. Sul collo, la scritta "1896", che celebra la fondazione dell'AFA.

Germania, l'ultimo ballo delle "three stripes" — L'ultimo kit home della nazionale tedesca firmata da Adidas rende omaggio ad alcune delle versioni più iconiche della sua storia. Il motivo a chevron delle strisce, che formano la bandiera della Germania, richiama la maglia vincitrice del Mondiale 2014 e la maglia del 1990.

Spagna, l'eleganza dell'innovazione — La maglia home della Spagna presenta una finitura pulita a righe sottili, con base rossa e linee verticali gialle che richiamano la bandiera. Sul retro del colletto, la parola "ESPAÑA", simbolo dello spirito e dell'identità della Roja.

Italia, vent'anni dal trionfo mondiale — L'azzurro dell'Italia si rinnova senza perdere la sua anima. Ispirata al kit vincente 2006, due tonalità d'azzurro e con la scritta "AZZURRA" dorata sul colletto, simbolo di orgoglio e continuità. Il pattern con le foglie d'alloro completa il kit. Tradizione, eleganza, identità.

Belgio, le fiamme dei Red Devils — La maglia trae ispirazione dalle vetrate gotiche tipiche dell'architettura del paese. Le icone si ripetono sulla base fiammeggiante della maglia, finiture nere e gialle completano il kit e richiamano i colori della bandiera nazionale.

Messico, eredità e futuro — Un design che rappresenta energia e orgoglio, unendo generazioni di tifosi e richiamando l'architettura locale. Una delle tre nazionali ospitanti del Mondiale 2026, sul retro del colletto la frase "SOMOS MEXICO" rappresenta l'unità e la passione nazionale.

Giappone, il tributo al paesaggio del Sol Levante — Il classico blu del Giappone prende vita con una grafica astratta e dettagli che riflettono l'orizzonte tra cielo e mare, simbolo dell'unicità del paesaggio giapponese. La bandiera della nazione sul retro del collo chiude il kit.

Colombia, tra farfalle e realismo magico — La maglia home della Colombia è ispirata al realismo magico, stile che unisce elementi fantastici e realistici, rappresentati con delle farfalle gialle. La maglia è abbinata a pantaloncini blu e calzettoni rossi, dando vita a un incredibile stile "cafetero".

Perù, omaggio agli elementi naturali del paese — Ispirata ai tre elementi topografici presenti nel paese andino: costa, altopiani e foreste pluviali. La fascia rossa presenta una stampa creata utilizzando disegni a linee astratte che formano simboli di ogni paesaggio.

Arabia Saudita, geometria tradizionale e campi di lavanda — Ispirata alle decorazione del tipico stile saudita e ai vibranti dettagli dei campi di lavanda presenti nella regione. Su una base verde intenso, il design trae ispirazione da simboli nazionali molto amati, come la palma e il falco. I simboli sono abbinati a motivi geometrici per creare un'estetica moderna.

Scozia, la croce di Sant'Andrea — Sulla maglia home degli scozzesi, la tradizionale croce di Sant'Andrea è al centro della scena come motivo ripetuto sulla classica base blu scuro della divisa. La croce è presente anche sul retro del colletto come dettaglio.

Mondiale 2026, le altre maglie firmate Adidas — La collezione rilasciata da Adidas comprende anche le maglie home di Svezia, Algeria, Cile, Costa Rica, Ungheria, Irlanda del Nord, Qatar, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Venezuela e Galles. Anche per queste nazioni, l'azienda delle "three stripes" ha sviluppato design unici ispirati all'identità visiva e alle tradizioni culturali dei vari paesi.

