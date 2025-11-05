Adidas ha presentato le nuove maglie in vista del prossimo anno e dunque, soprattutto, in vista del Mondiale che si terranno nel 2026 tra Stati Uniti, Messico e Canada. Gli home kit sono in tutto 23 e riguardano grandi nazionali come Germania, Argentina, Spagna, Italia e Belgio. Le nuove divise, tutte contraddistinte dalle classiche tre strisce sulle spalle, abbracciano la tradizione e la storia dei vari paesi, combinandosi con elementi di design distintivi e innovativi. Qui di seguito, la spiegazione delle nuove divise targate Adidas.
MONDIALE
Mondiale 2026, Adidas presenta le maglie tra innovazione e tradizione
Argentina, l'omaggio dei campioni in carica—
Le strisce albicelesti si trasformano in un effetto sfumato che unisce passato e presente. Richiamo alle vittorie del '78, '86 e 2022: tre strisce per i tre trionfi. Sul collo, la scritta "1896", che celebra la fondazione dell'AFA.
Germania, l'ultimo ballo delle "three stripes"—
L'ultimo kit home della nazionale tedesca firmata da Adidas rende omaggio ad alcune delle versioni più iconiche della sua storia. Il motivo a chevron delle strisce, che formano la bandiera della Germania, richiama la maglia vincitrice del Mondiale 2014 e la maglia del 1990.
Spagna, l'eleganza dell'innovazione—
La maglia home della Spagna presenta una finitura pulita a righe sottili, con base rossa e linee verticali gialle che richiamano la bandiera. Sul retro del colletto, la parola "ESPAÑA", simbolo dello spirito e dell'identità della Roja.
Italia, vent'anni dal trionfo mondiale—
L'azzurro dell'Italia si rinnova senza perdere la sua anima. Ispirata al kit vincente 2006, due tonalità d'azzurro e con la scritta "AZZURRA" dorata sul colletto, simbolo di orgoglio e continuità. Il pattern con le foglie d'alloro completa il kit. Tradizione, eleganza, identità.
Belgio, le fiamme dei Red Devils—
La maglia trae ispirazione dalle vetrate gotiche tipiche dell'architettura del paese. Le icone si ripetono sulla base fiammeggiante della maglia, finiture nere e gialle completano il kit e richiamano i colori della bandiera nazionale.
Messico, eredità e futuro—
Un design che rappresenta energia e orgoglio, unendo generazioni di tifosi e richiamando l'architettura locale. Una delle tre nazionali ospitanti del Mondiale 2026, sul retro del colletto la frase "SOMOS MEXICO" rappresenta l'unità e la passione nazionale.
Giappone, il tributo al paesaggio del Sol Levante—
Il classico blu del Giappone prende vita con una grafica astratta e dettagli che riflettono l'orizzonte tra cielo e mare, simbolo dell'unicità del paesaggio giapponese. La bandiera della nazione sul retro del collo chiude il kit.
Colombia, tra farfalle e realismo magico—
La maglia home della Colombia è ispirata al realismo magico, stile che unisce elementi fantastici e realistici, rappresentati con delle farfalle gialle. La maglia è abbinata a pantaloncini blu e calzettoni rossi, dando vita a un incredibile stile "cafetero".
Perù, omaggio agli elementi naturali del paese—
Ispirata ai tre elementi topografici presenti nel paese andino: costa, altopiani e foreste pluviali. La fascia rossa presenta una stampa creata utilizzando disegni a linee astratte che formano simboli di ogni paesaggio.
Arabia Saudita, geometria tradizionale e campi di lavanda—
Ispirata alle decorazione del tipico stile saudita e ai vibranti dettagli dei campi di lavanda presenti nella regione. Su una base verde intenso, il design trae ispirazione da simboli nazionali molto amati, come la palma e il falco. I simboli sono abbinati a motivi geometrici per creare un'estetica moderna.
Scozia, la croce di Sant'Andrea—
Sulla maglia home degli scozzesi, la tradizionale croce di Sant'Andrea è al centro della scena come motivo ripetuto sulla classica base blu scuro della divisa. La croce è presente anche sul retro del colletto come dettaglio.
Mondiale 2026, le altre maglie firmate Adidas—
La collezione rilasciata da Adidas comprende anche le maglie home di Svezia, Algeria, Cile, Costa Rica, Ungheria, Irlanda del Nord, Qatar, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Venezuela e Galles. Anche per queste nazioni, l'azienda delle "three stripes" ha sviluppato design unici ispirati all'identità visiva e alle tradizioni culturali dei vari paesi.
Il Mondiale 2026 inizierà l'11 giugno 2026 e si concluderà il 19 luglio 2026 al MetLife Stadium in New Jersey.
