Un'istantanea vivida contenente come ulteriore protagonista il tifoso che ha sollevato sulle sue spalle il Pibe de Oro durante i festeggiamenti del Mondiale 1986 in un momento che ha fatto la storia.

Carmine Panarella 21 ottobre - 18:41

Ci sono momenti che sono destinati a restare impressi nella storia per sempre. Attimi dall'importanza palpabile che vengono scolpiti nella memoria e che riecheggiano in ogni racconto. Sicuramente, l'immagine emblematica del Mondiale in Messico nel 1986 è la leggendaria foto di Diego Armando Maradona che alza al cielo il trofeo vinto. Un'istantanea vivida contenente come ulteriore protagonista il tifoso che ha sollevato sulle sue spalle il Pibe de Oro durante i festeggiamenti. Quell’uomo, Roberto Cejas, è entrato a gamba tesa nella storia assieme al fuoriclasse argentino.

È notizia recente la scomparsa di Roberto Cejas all'età di 68 anni. La notizia è stata condivisa sui social network da Silvia Zabala, moglie del fratello Oscar. Se ne va con lui un pezzo di storia del calcio, che ha fatto quasi casualmente parte di una delle foto più iconiche dello sport. La sua personale storia, tra l'altro, ha dell'incredibile.

Argentina nel sangue: Cejas e Maradona nella storia — Cejas ha 30 anni quando si disputa la finale di Coppa del Mondo tra Argentina e Germania allo Stadio Azteca, una partita che lui non avrebbe neanche dovuto vedere. Una promessa ha poi cambiato tutto. Lo stesso appassionato aveva dichiarato qualche anno fa a Olé: “Avevo detto che se ci fossimo arrivati in finale, sarei partito per il Messico. E l'ho fatto”. Insieme ai suoi amici, ə riuscito poi ad acquistare il biglietto tramite i bagarini e ad entrare nello stadio.

Al fischio finale della partita terminata 3-2 per l'Albiceleste, Cejas è riuscito a entrare in campo per i festeggiamenti. Sempre lui ha dichiarato: “Quando la partita è finita, siamo saltati subito in campo. All'improvviso mi sono ritrovato davanti Diego, che con gli occhi mi ha fatto capire che dovevo sollevarlo in cielo. Non ha detto una sola parola, è bastato uno sguardo. Sulle mie spalle mi diceva dove andare, mi diceva di portarlo di là e di qua. A un certo punto siamo rimasti da soli a fare il giro in campo: io, lui e la Coppa del Mondo. Non so perché è toccato a me, ma Dio mi ha messo lì e io ci sarò per sempre".

Il cerchio che si chiude — Nel corso della sua vita Roberto Cejas ha poi assistito dal vivo a tante edizioni dei Mondiali per tifare la sua Argentina. Nel 2014, in Sudafrica ha addirittura ritrovato Maradona chiudendo un cerchio aperto 28 anni prima: “Diego mi ha abbracciato, rideva e mi diceva che sapeva quanto pesasse la coppa, ma solo io sapevo quanto pesasse Maradona con la coppa. È stato un momento bellissimo”. Le parole finali di Roberto Cejas, a chiusura di questa meravigliosa storia, riecheggiano per sempre: “I miei nipoti mi vedono in tv e dicono indicandomi <<Questo è il nonno che solleva Maradona. È un orgoglio>>”.