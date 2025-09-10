derbyderbyderby calcio estero Mastantuono e la 10 dell’Argentina: superato il record di Maradona

Mastantuono e la 10 dell’Argentina: superato il record di Maradona

Mastantuono
Il nuovo acquisto del Real Madrid erede dei grandi "diez" albiceleste batte il primato del Pibe de Oro
Federico Iezzi
Federico Iezzi Collaboratore 

Classe 2007, talento noto a livello mondiale e da poco acquistato dal Real Madrid. Franco Mastantuono è certamente destinato a grandi cose nel mondo del calcio e il suo nome lo sentiremo spesso. Oltre ai dati e ai fatti, il suo enorme talento e il fatto che sia diventato un calciatore dei Blancos, ci sono i simboli: in Nazionale ha preso la maglia numero 10 che fu di Maradona e Messi ed è diventato il giocatore più giovane ad averla mai indossata. Ad appena 18 anni e 23 giorni ha infatti battuto il precedente record che fu proprio di Maradona nel 1979.

Mastantuono e la 10 dell’Argentina: superato il record di Maradona- immagine 2
Mastantuono con Messi. (Photo by Juan MABROMATA / AFP) (Photo by JUAN MABROMATA/AFP via Getty Images)

La dieci che fu di Maradona

—  

Come se non bastasse diventare il più giovane marcatore nella storia del River Plate e l'essere pagato più di chiunque altro in Argentina, per essere indicati come predestinati, è arrivato anche una sorta di riconoscimento simbolico. Nella partita persa dall'Argentina contro l'Ecuador Mastantuono si è preso la 10. La 10 che sarebbe di Messi e che fu di Maradona. In realtà non ha deciso lui di indossare quella maglia, è stato l'allenatore dei campioni del mondo, Lionel Scaloni, a scegliere.

Messi non è stato convocato per questa pausa nazionali e, inizialmente, quel numero doveva averlo Thiago Almada. Il giocatore dell'Atletico Madrid, però, non è sceso in campo a causa di uno stiramento muscolare. Queste due assenze hanno permesso a Mastantuono di indossare la celebre maglia e battere un record che era di Maradona e che El Diez aveva conquistato nel lontano 1979: quello di calciatore più giovane a giocare con la maglia numero 10 dell'Albiceleste. Diego la ebbe la prima volta a 18 anni e nove mesi, Franco invece a 18 anni e 23 giorni.

Dal River Plate al Real Madrid: il salto di Mastantuono

—  

Cresciuto nelle giovanili del River Plate ha esordito come professionista, a gennaio del 2024, con la maglia dei Millionarios. Nel 2024 è diventato il più giovane marcatore nella storia del club argentino. Fin dall'anno scorso, infatti, sono stati numerosi i club europei che hanno provato a prenderlo. Alla fine l'ha spuntata il club madrileno che lo ha acquistato per la cifra monstre di 45 milioni di euro: nessun giocatore nel campionato argentino è mai stato pagato così tanto.

A colpire di lui sono le sue grandi abilità tecniche e la capacità di fare tante cose diverse su un campo da calcio. Mastantuono, infatti, ha giocato soprattutto come ala destra ma è un giocatore che si muove tantissimo: senza palla si accentra per poterla ricevere meglio e quindi attaccare, torna spesso ad aiutare i compagni. Ha anche dimostrato di saper dribblare molto bene gli avversari e di avere un tiro molto potente e preciso.

