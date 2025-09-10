Il nuovo acquisto del Real Madrid erede dei grandi "diez" albiceleste batte il primato del Pibe de Oro

Federico Iezzi Collaboratore 10 settembre - 16:16

Classe 2007, talento noto a livello mondiale e da poco acquistato dal Real Madrid. Franco Mastantuono è certamente destinato a grandi cose nel mondo del calcio e il suo nome lo sentiremo spesso. Oltre ai dati e ai fatti, il suo enorme talento e il fatto che sia diventato un calciatore dei Blancos, ci sono i simboli: in Nazionale ha preso la maglia numero 10 che fu di Maradona e Messi ed è diventato il giocatore più giovane ad averla mai indossata. Ad appena 18 anni e 23 giorni ha infatti battuto il precedente record che fu proprio di Maradona nel 1979.

La dieci che fu di Maradona — Come se non bastasse diventare il più giovane marcatore nella storia del River Plate e l'essere pagato più di chiunque altro in Argentina, per essere indicati come predestinati, è arrivato anche una sorta di riconoscimento simbolico. Nella partita persa dall'Argentina contro l'Ecuador Mastantuono si è preso la 10. La 10 che sarebbe di Messi e che fu di Maradona. In realtà non ha deciso lui di indossare quella maglia, è stato l'allenatore dei campioni del mondo, Lionel Scaloni, a scegliere.

Messi non è stato convocato per questa pausa nazionali e, inizialmente, quel numero doveva averlo Thiago Almada. Il giocatore dell'Atletico Madrid, però, non è sceso in campo a causa di uno stiramento muscolare. Queste due assenze hanno permesso a Mastantuono di indossare la celebre maglia e battere un record che era di Maradona e che El Diez aveva conquistato nel lontano 1979: quello di calciatore più giovane a giocare con la maglia numero 10 dell'Albiceleste. Diego la ebbe la prima volta a 18 anni e nove mesi, Franco invece a 18 anni e 23 giorni.

Dal River Plate al Real Madrid: il salto di Mastantuono — Cresciuto nelle giovanili del River Plate ha esordito come professionista, a gennaio del 2024, con la maglia dei Millionarios. Nel 2024 è diventato il più giovane marcatore nella storia del club argentino. Fin dall'anno scorso, infatti, sono stati numerosi i club europei che hanno provato a prenderlo. Alla fine l'ha spuntata il club madrileno che lo ha acquistato per la cifra monstre di 45 milioni di euro: nessun giocatore nel campionato argentino è mai stato pagato così tanto.

A colpire di lui sono le sue grandi abilità tecniche e la capacità di fare tante cose diverse su un campo da calcio. Mastantuono, infatti, ha giocato soprattutto come ala destra ma è un giocatore che si muove tantissimo: senza palla si accentra per poterla ricevere meglio e quindi attaccare, torna spesso ad aiutare i compagni. Ha anche dimostrato di saper dribblare molto bene gli avversari e di avere un tiro molto potente e preciso.