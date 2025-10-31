Anno nuovo, stesse tradizioni di Halloween per Erling Haaland che si diverte particolarmente tra scherzi e travestimenti, non facendo mancare quello della festività di oggi, pronto a spaventare tutti i tifosi con un video caricato sui suoi...

Più che un dolcetto sicuramente un grande scherzetto quello di Erling Haaland ai suoi tifosi, con un video particolarmente spaventoso che ha caricato sui suoi profili social dove si diverte in una singolare trasformazione in un mostro. Il fortissimo attaccante del City ogni anno pubblica un contenuto a tema e anche per questo particolare giorno ha voluto rispettare la tradizione. Video credits: Erling Haaland, Instagram.