Il Milan si gioca la Champions in San Siro tutto esaurito, nella 38^ e ultima giornata di Serie A. L'ostacolo che separa i rossoneri dall'Europa è il Cagliari, già salvo e senza particolari pressioni. I padroni di casa, favoriti, sono attualmente al 3° posto in classifica con 70 punti, insieme alla Roma, ma a inseguire ci sono Como e Juventus, a quota 68. Per i ragazzi di Allegri, insomma, è vietato sbagliare. L'appuntamento è fissato per domenica sera, calcio d'inizio alle 20.45.

Aspettando di goderci questo incontro al cardiopalma, sui social i tifosi delle due squadre hanno già espresso il loro verdetto: ecco cosa abbiamo scoperto analizzando i profili dei calciatori più seguiti delle due squadre, alla ricerca di conferme (ma anche di qualche sorpresa) su chi sia il più virale, chi il più amato e, soprattutto, chi vince sui social tra il Diavolo e gli isolani.

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Milan-Cagliari: Modric vs Mina, gli esperti

Anche questa volta, il primo confronto è quello tra i profili ufficiali dei due club: da una parte i, che negli anni hanno fatto della presenza, della lealtà e dell'appartenenza i loro tratti distintivi; dall'altradi seguaci amareggiati da un campionato meno soddisfacente del previsto, ma sempre attivi e appassionati, all'altezza di uno dei club più prestigiosi d'Europa.

Luka Modric in azione durante una sessione di allenamento del Milan a Milanello il 19 maggio 2026. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Nel primo atto di questo match, a dettare il gioco sono due veterani: Luka Modric per il Milan e Yerry Mina per il Cagliari. A livello di numeri, il capitano della Croazia è praticamente imbattibile: i suoi follower sono ben 38,5 milioni. Un numero all'altezza della sua storia: vicecampione del mondo con la nazionale croata e Pallone d'Oro nel 2018, prima della maglia del club milanese, ha vestito i colori di alcuni dei più prestigiosi club europei. La sua parabola personale e professionale fa sì che tutti seguano l'ex Real Madrid: stelle dello sport come Carlos Alcaraz, storici compagni di Nazionale, come Ivan Perisic, e giganti del calcio europeo come Kylian Mbappé. Tra i seguiti, circa 580, non mancano i grandi della Serie A anni '90 e 2000: Alessandro Del Piero, Christian Vieri, Alexandre Pato e Francesco Totti, per citarne solo alcuni. Fiore all'occhiello: il profilo ufficiale del Pallone d'Oro.

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Le rivelazioni: Leao e Pulisic vs Palestra e Kilicsoy

Marco Palestra durante la partita di Serie A contro il Pisa all'Arena Garibaldi il 15 marzo 2026. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Per il Cagliari c'è inveceleader della difesa rossoblù e della Nazionale colombiana. I suoisono molti di meno rispetto a quelli del campione croato, ma restano numeri da capogiro. Il suo è un feed colorato e divertente, quasi inaspettato per un difensore noto per il suo stile "rustico" in campo: oltre al rossoblù, dominano la luce e il giallo della Colombia, ma qua e là non mancano gli scatti dedicati alla famiglia. Anche tra i suoi follower, circa 620, domina il calcio: l'immancabile Fabrizio Romano, Elia Caprile, e naturalmente la rivelazione Marco Palestra.

Ma, se i pilastri delle due squadre sono Modric e Mina, il risultato potrebbe non essere già scritto. Lato Milan, c'è Rafa Leao, il cui futuro a Milano è chiacchieratissimo, ma che nel frattempo ha deciso di riattivare il suo profilo: i suoi follower sono 7,1 milioni, il suo feed, in cui predominano i colori sociali, è curatissimo. Non sono lasciate al caso nemmeno le copertine delle IG Stories, ovviamente con una grafica rossonera. Poi c'è Christian Pulisic, a quota 7,6 milioni e con un profilo diviso tra il Diavolo e la bandiera a stelle e strisce. Tra i seguiti, 549 in totale, ci sono i compagni Gabbia e Saelemaekers e naturalmente Luka Modric.

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Chi vince la sfida dei social?

Christian Pulisic, attaccante del Milan di Massimiliano Allegri durante la sfida a Torino contro la Juventus - Getty Images

Il Cagliari si gioca la carta rivelazione con, alla sua ultima danza con gli isolani e con "soli" 112.000 follower (che però promettono di crescere presto). Nel suo feed c'è spazio solo per il pallone, tra i suoi 653 seguiti ci sono ben tre interisti famosi: Marcus Thuram, Pio Esposito, e Federico Dimarco, tre indizi che potrebbero diventare una prova in materia di mercato. Un'altra sorpresa è il giovane talento turco, a 965K e con un feed allegramente caotico. I suoi seguiti sono circa 400, tra cui spiccano Ibrahim Sulemana, Cristiano Ronaldo e Fabio Pisacane.

Ma chi è il vincitore di Milan-Cagliari sui social? Ci troviamo davanti a un trionfo rossonero. Al primo posto, una conferma: Luka Modric, con un esercito da oltre 38 milioni. Segue con distacco lo statunitense Pulisic, con 7,6; subito dietro c'è Kean, con il suo ritrovato profilo soprattutto i suoi 7,1 milioni di follower. Una menzione d'onore a Yerry Mina, e ai suoi post con i colori dei Tropici.

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