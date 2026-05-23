La sfida tra il Diavolo e gli isolani si gioca anche su Instagram: ecco chi ha più follower tra Modric, Mina, Leao, Palestra e gli altri protagonisti
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Il Milan si gioca la Champions in San Siro tutto esaurito, nella 38^ e ultima giornata di Serie A. L'ostacolo che separa i rossoneri dall'Europa è il Cagliari, già salvo e senza particolari pressioni. I padroni di casa, favoriti, sono attualmente al 3° posto in classifica con 70 punti, insieme alla Roma, ma a inseguire ci sono Como e Juventus, a quota 68. Per i ragazzi di Allegri, insomma, è vietato sbagliare. L'appuntamento è fissato per domenica sera, calcio d'inizio alle 20.45.
Aspettando di goderci questo incontro al cardiopalma, sui social i tifosi delle due squadre hanno già espresso il loro verdetto: ecco cosa abbiamo scoperto analizzando i profili dei calciatori più seguiti delle due squadre, alla ricerca di conferme (ma anche di qualche sorpresa) su chi sia il più virale, chi il più amato e, soprattutto, chi vince sui social tra il Diavolo e gli isolani.
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Milan-Cagliari: Modric vs Mina, gli espertiAnche questa volta, il primo confronto è quello tra i profili ufficiali dei due club: da una parte i 551.000 follower del club cagliaritano, che negli anni hanno fatto della presenza, della lealtà e dell'appartenenza i loro tratti distintivi; dall'altra la potenza di fuoco rossonera: 18,1 milioni di seguaci amareggiati da un campionato meno soddisfacente del previsto, ma sempre attivi e appassionati, all'altezza di uno dei club più prestigiosi d'Europa.
Nel primo atto di questo match, a dettare il gioco sono due veterani: Luka Modric per il Milan e Yerry Mina per il Cagliari. A livello di numeri, il capitano della Croazia è praticamente imbattibile: i suoi follower sono ben 38,5 milioni. Un numero all'altezza della sua storia: vicecampione del mondo con la nazionale croata e Pallone d'Oro nel 2018, prima della maglia del club milanese, ha vestito i colori di alcuni dei più prestigiosi club europei. La sua parabola personale e professionale fa sì che tutti seguano l'ex Real Madrid: stelle dello sport come Carlos Alcaraz, storici compagni di Nazionale, come Ivan Perisic, e giganti del calcio europeo come Kylian Mbappé. Tra i seguiti, circa 580, non mancano i grandi della Serie A anni '90 e 2000: Alessandro Del Piero, Christian Vieri, Alexandre Pato e Francesco Totti, per citarne solo alcuni. Fiore all'occhiello: il profilo ufficiale del Pallone d'Oro.
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Le rivelazioni: Leao e Pulisic vs Palestra e Kilicsoy
Ma, se i pilastri delle due squadre sono Modric e Mina, il risultato potrebbe non essere già scritto. Lato Milan, c'è Rafa Leao, il cui futuro a Milano è chiacchieratissimo, ma che nel frattempo ha deciso di riattivare il suo profilo: i suoi follower sono 7,1 milioni, il suo feed, in cui predominano i colori sociali, è curatissimo. Non sono lasciate al caso nemmeno le copertine delle IG Stories, ovviamente con una grafica rossonera. Poi c'è Christian Pulisic, a quota 7,6 milioni e con un profilo diviso tra il Diavolo e la bandiera a stelle e strisce. Tra i seguiti, 549 in totale, ci sono i compagni Gabbia e Saelemaekers e naturalmente Luka Modric.
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Chi vince la sfida dei social?
Ma chi è il vincitore di Milan-Cagliari sui social? Ci troviamo davanti a un trionfo rossonero. Al primo posto, una conferma: Luka Modric, con un esercito da oltre 38 milioni. Segue con distacco lo statunitense Pulisic, con 7,6; subito dietro c'è Kean, con il suo ritrovato profilo soprattutto i suoi 7,1 milioni di follower. Una menzione d'onore a Yerry Mina, e ai suoi post con i colori dei Tropici.
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