Quando si pensa a una finale europea, si immaginano stadi moderni, superclub, sponsor famosi e preshow in stile Superbowl. Questa dimensione sfarzosa, tuttavia, purtroppo o per fortuna ha poco a che spartire con la Conference League. A sfidarsi nell'ultimo atto della terza competizione UEFA per club, in programma il 27 maggio alle 21 al Leipzig Stadium di Lipsia, saranno due squadre molto lontane da questa idea di calcio scintillante: il Crystal Palace e il Rayo Vallecano, due quartieri ancora prima che due squadre, rispettivamente South London e Vallecas.

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Il Crystal Palace: South London non invita nessuno

Tifosi del Crystal Palace durante la partita di ritorno dei quarti di finale della UEFA Conference League 2025/26 tra Fiorentina e Crystal Palace allo Stadio Artemio Franchi il 16 aprile 2026. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Da sempre messo in ombra dall'aristocrazia del calcio londinese, il Palace ha costruito sulla sua marginalità un'identità solidissima. Negli anni è diventato il simbolo di South London, ex quartiere difficile oggi in fase di riqualificazione, ma ancora fiero delle proprie contraddizioni.

Difficilmente i turisti si avventurano in questa parte della città. Eppure, proprio da questi moli transitavano le chiatte cariche merci esotiche in arrivo da tutto il mondo. È la Londra dei graffiti di Brixton, terreno fertile per il britpop, l'indie e il postpunk. A South London non c'è il glamour un po' shabby di Notting Hill, né quello finanziario di Canary Wharf: il suo orgoglio è Selhurst Park, uno degli ultimi templi del calcio retrò, dove la Premier League conserva ancora intatto lo spirito ruvido, popolare e autentico che la caratterizzava negli anni Ottanta.

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Il Rayo e Vallecas: il calcio dei Matagigantes

Nemmenoè un tipico fondale da Instagram. In questa zona di Madrid, non c'è traccia dei viali alberati, dei palazzi eleganti e dei negozi della Gran Via: a comporre il paesaggio sono i casermoni dell'edilizia popolare, che si stringono al Campo de Futbol de Vallecas come in un abbraccio.

Con la finale di Conference, il punto più alto mai raggiunto dal Rayo in tutta la sua storia, il club biancorosso si è ritrovato all'improvviso sotto i riflettori, ma descriverlo semplicemente come "una favola" sarebbe riduttivo. La sua, è una storia sportiva in cui non brillano trofei, ma singole vittorie inaspettate contro i semidei del calcio spagnolo, che le hanno garantito la fama di Matagigantes, come recita la grande scritta bianca e rossa sul muro di cinta dello stadio.

Nella Liga dominata da Real Madrid e Barcellona, il Rayo non è una squadra come un'altra, proprio come Vallecas non è un quartiere come un altro. Qui anche il tifo organizzato ha una forte dimensione comunitaria ed è profondamente integrato nel tessuto sociale, tra raccolte fondi per i residenti in difficoltà, campagne a sostegno dei diritti delle donne e dei migranti, e prese di posizione politiche spesso controcorrente.

I tifosi del Rayo Vallecano espongono uno striscione e accendono fumogeni per le strade prima della partita di LaLiga EA Sports contro il Villarreal allo Stadio de Vallecas. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Crystal Palace-Rayo Vallecano, la rivincita delle periferie

Negli ultimi giorni, Palace-Rayo è stata spesso descritta dai media come. E, malgrado la semplificazione che accompagna tutte le etichette, per una sera saranno davvero sotto gli occhi dell'Europa due tifoserie che rappresentano chi normalmente rimane ai margini dell'inquadratura.

A Vallecas verranno installati maxischermi che permetteranno ai tifosi di seguire tutti insieme la finale per le strade, a South London, invece, i Glaziers vivranno la serata con l'incredulità febbrile di chi è sempre stato più abituato a lottare per salvarsi che per vincere un trofeo intercontinentale. In ogni caso, sarà una serata storica: nessuna delle due squadre, finora, ha mai sollevato una coppa UEFA.

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