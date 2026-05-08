La Liga ha raggiunto questo traguardo grazie al Rayo Vallecano, che ieri sera ha raggiunto la finale della Conference League
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Cinque spagnole in Champions League
Con la conclusione delle semifinali di Champions League, Europa League e Conference League arrivano delle novità importanti per una nazione in particolare. La Spagna, infatti, a seguito dei risultati degli ultimi giorni ha ottenuto il posto bonus per la prossima edizione della massima competizione europea. L'ufficialità è arrivata grazie al Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid che ieri sera ha staccato il pass per la semifinale di Conference che si disputerà a Lipsia dove se la dovrà vedere con il Crystal Palace allenato da Oliver Glasner.
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