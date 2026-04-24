In Colonia-Leverkusen i calciatori lasciano spazio ai piatti tipici renani: sauerbraten, bratwurst e Himmel un Ääd per il Colonia contro frikadellen, pretzel e kartoffelsuppe per il Bayer. Una partita tra stessa cucina e due identità diverse
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Colonia, sabato 25 aprile 2026, ore 15.30. Il RheinEnergieStadion è un calderone che ribolle di cori e di birra: è tutto pronto per il Derby del Reno, che vede fronteggiarsi due squadre separate soltanto da un fiume e una ventina di minuti su un treno rapido. Poche decine di chilometri (ma abbastanza per trasformare ogni sfida in una questione di principio) e una cucina condivisa, quella renana, interpretata secondo due diverse filosofie. Sono questi gli ingredienti di una delle rivalità più sentite della Bundesliga: Colonia-Bayer Leverkusen, due club capaci di guardarsi storto anche a tavola.
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Se il prato verde fosse una tovaglia, questa partita sarebbe un gioco di specchi: stesse tradizioni, stessi ingredienti, approcci diversi. Colonia più chiassosa e schietta, come una birreria; Leverkusen più ordinata, quasi scientifica, come una cucina industriale.
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Primo tempo: il cuore di birra del Colonia
I padroni di casa scendono in campo con un 4-4-2 classico ma efficace, pensato per mantenere il ritmo alto e le idee chiare. In porta c'è l'Himmel un Ääd, il tradizionale purè renano, a base di mele, patate e sanguinaccio, la prova che essere mainstream a volte può essere sopravvalutato. La difesa è tutta sostanza: al centro c'è il Sauerbraten renano, con la sua carne marinata a lungo, affiancato dal Flönz, il sanguinaccio, rustico e senza compromessi. Sulle fasce, corrono le immancabili (e affidabili) patate arrosto.
A centrocampo il Colonia fa vedere i muscoli: Halver Hahn, il panino di segale con una gran fetta di formaggio, come regista, accanto a due mediani di fatica, Bratwurst e Kartoffelsalat, sempre presenti. Sulle corsie esterne, i Reibekuchen, le frittelle di patate croccanti, dorate e imprevedibili.
La coppia di attacco è formata dal Mettbrötchen, il crostino con macinato di maiale, crudo e senza filtri, e lo Schweinshaxe, lo stinco di maiale arrosto, super offensivo. È una squadra rumorosa, viscerale, come una stuzzicheria da consumare in piedi, con una Kölsch in mano.
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Secondo tempo: il Leverkusen risponde con metodo scientificoIl Bayer si schiera con un 3-4-2-1 organizzato, costruito per coprire gli spazi e ridurre al minimo gli errori. Tra i pali troviamo il Rheinischer Sauerbraten, lo stufato renano marinato, in una versione più bilanciata e rifinita rispetto al rivale. La difesa a tre è solida: al centro c'è il Leberkäse, il pasticcio di carne più celebre in Germania; affiancato dalle salsicce affumicate, continue e disciplinate.
A centrocampo il Leverkusen costruisce il suo gioco: sulle fasce spingono le patate lesse, meno prevedibili di quanto potrebbero sembrare; in mezzo il gioco passa dalla Kartoffelsuppe, la zuppa di patate, cipolle e pancetta abbrustolita, sempre disponibile come solo un comfort food sa fare. Sulla trequarti agiscono le dinamiche le Frikadellen, le polpette di carne piatte, e i pretzel, elastici e abili nel trovare spazio. Davanti, gli ospiti si affidano a un unico riferimento: il Sauerbraten, lo stinco di maialeil brasato più classico, accompagnato dalla salsa scura, con cui colpire al momento giusto. La squadra ospite non improvvisa niente, ma ottimizza qualsiasi azione.
Colonia-Bayern Leverkusen: una cucina, due animeCome in ogni derby tedesco che si rispetti, a decidere sono le birre: Colonia chiude con una Kölsch rinfrescante, servita in piccoli bicchieri che non rimangono mai vuoi troppo a lungo. Leverkusen, invece, ribatte con una chiara più strutturata e meno rituale. Ma tanto si sa, allo stadio va bene tutto.
Il Derby Renano è uno scontro tra la spontaneità della città e la precisione dell'industria, tra chi vive il calcio e chi lo studia. Sul campo, c'è sempre un favorito; in cucina, soprattutto in questo caso, il risultato è in bilico.
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