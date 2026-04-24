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Colonia, sabato 25 aprile 2026, ore 15.30. Il RheinEnergieStadion è un calderone che ribolle di cori e di birra: è tutto pronto per il Derby del Reno, che vede fronteggiarsi due squadre separate soltanto da un fiume e una ventina di minuti su un treno rapido. Poche decine di chilometri (ma abbastanza per trasformare ogni sfida in una questione di principio) e una cucina condivisa, quella renana, interpretata secondo due diverse filosofie. Sono questi gli ingredienti di una delle rivalità più sentite della Bundesliga: Colonia-Bayer Leverkusen, due club capaci di guardarsi storto anche a tavola.

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Se il prato verde fosse una tovaglia, questa partita sarebbe un gioco di specchi: stesse tradizioni, stessi ingredienti, approcci diversi. Colonia più chiassosa e schietta, come una birreria; Leverkusen più ordinata, quasi scientifica, come una cucina industriale.

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Primo tempo: il cuore di birra del Colonia

Un tifoso del Colonia mostra il suo sostegno durante la partita di Bundesliga contro il Werder Brema al RheinEnergieStadion il 12 aprile 2026. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

I padroni di casa scendono in campo con un 4-4-2 classico ma efficace, pensato per mantenere il ritmo alto e le idee chiare. In porta c'è l'Himmel un Ääd, il tradizionale purè renano, a base di mele, patate e sanguinaccio, la prova che essere mainstream a volte può essere sopravvalutato. La difesa è tutta sostanza: al centro c'è il Sauerbraten renano, con la sua carne marinata a lungo, affiancato dal Flönz, il sanguinaccio, rustico e senza compromessi. Sulle fasce, corrono le immancabili (e affidabili) patate arrosto.

A centrocampo il Colonia fa vedere i muscoli: Halver Hahn, il panino di segale con una gran fetta di formaggio, come regista, accanto a due mediani di fatica, Bratwurst e Kartoffelsalat, sempre presenti. Sulle corsie esterne, i Reibekuchen, le frittelle di patate croccanti, dorate e imprevedibili.

La coppia di attacco è formata dal Mettbrötchen, il crostino con macinato di maiale, crudo e senza filtri, e lo Schweinshaxe, lo stinco di maiale arrosto, super offensivo. È una squadra rumorosa, viscerale, come una stuzzicheria da consumare in piedi, con una Kölsch in mano.

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Secondo tempo: il Leverkusen risponde con metodo scientifico

Il Bayer si schiera concostruito per coprire gli spazi e ridurre al minimo gli errori. Tra i pali troviamo il, lo stufato renano marinato, in una versione più bilanciata e rifinita rispetto al rivale. La difesa a tre è solida: al centro c'è il, il pasticcio di carne più celebre in Germania; affiancato dalle, continue e disciplinate.

A centrocampo il Leverkusen costruisce il suo gioco: sulle fasce spingono le patate lesse, meno prevedibili di quanto potrebbero sembrare; in mezzo il gioco passa dalla Kartoffelsuppe, la zuppa di patate, cipolle e pancetta abbrustolita, sempre disponibile come solo un comfort food sa fare. Sulla trequarti agiscono le dinamiche le Frikadellen, le polpette di carne piatte, e i pretzel, elastici e abili nel trovare spazio. Davanti, gli ospiti si affidano a un unico riferimento: il Sauerbraten, lo stinco di maialeil brasato più classico, accompagnato dalla salsa scura, con cui colpire al momento giusto. La squadra ospite non improvvisa niente, ma ottimizza qualsiasi azione.

Un tifoso del Bayer 04 Leverkusen con un peluche della mascotte Brian il Leone prima della partita di Bundesliga tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco alla BayArena il 14 marzo 2026 a Leverkusen. (Foto di Christof Koepsel/Getty Images)

Colonia-Bayern Leverkusen: una cucina, due anime

Come in ogni derby tedesco che si rispetti, a decidere sono le birre:, servita in piccoli bicchieri che non rimangono mai vuoi troppo a lungo.. Ma tanto si sa, allo stadio va bene tutto.

Il Derby Renano è uno scontro tra la spontaneità della città e la precisione dell'industria, tra chi vive il calcio e chi lo studia. Sul campo, c'è sempre un favorito; in cucina, soprattutto in questo caso, il risultato è in bilico.

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