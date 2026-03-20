Il derby del Reno tra le due formazioni tedesche racconta decenni di tradizioni, sfide e intensi incontri caratterizzate da giocatori che hanno lasciato un segno indelebile nel confronto, rendendo questa sfida una delle più brillanti della...

Vincenzo Di Chio 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 09:02)

Il Rhein derby, il derby del Reno, è una delle rivalità più intense e affascinanti del calcio tedesco. Da una parte il Borussia Monchengladbach, dall'altra il Colonia: due club separati da poco più di 60 chilometri lungo il fiume Reno ma divisi da una rivalità che dura da oltre mezzo secolo. Non si tratta soltanto di una sfida sportiva, ma di un confronto identitario che coinvolge città, tifoserie e tradizioni calcistiche profondamente radicate.

Monchengladbach e Colonia rappresentano due anime diverse della Renania. Il Colonia è storicamente la grande metropoli della regione, orgogliosa della propria cultura e della sua enorme tifoseria. Il Borussia Monchengladbach invece, è diventato negli anni '70 uno dei simboli del calcio spettacolare tedesco, costruendo una reputazione internazionale e alimentando una rivalità che ha spesso superato i confini della Bundesliga.

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Le origini del Rhein derby — Quando queste due squadre si affrontano, il risultato conta, ma conta ancora di più il prestigio: vincere il derby significa affermare la supremazia calcistica di una regione. Nel corso dei decenni, il Rhein Derby ha regalato partite mozzafiato, momenti di tensione, gol spettacolari e partite che resteranno indelebili nella memoria dei tifosi.

La rivalità tra queste due compagini nasce negli anni '60, con la crescita della Bundesliga. In quel periodo storico, il Colonia era già una squadra affermata e riuscì a conquistare il primo storico campionato di questa nuova competizione nella stagione 1963-64.

Il Borussia Monchengladbach, invece, era inizialmente considerato un club piccolo ed emergente proveniente appunto da una città più piccola. Con il passare del tempo la squadra iniziò però a crescere rapidamente, costruendo una formazione giovane e offensiva che cambiò gli equilibri del calcio tedesco.

La rivalità tra due città della Renania — Il derby non è solo una questione sportiva, ma anche territoriale. Colonia rappresenta una delle città più grandi e importanti della regione, con una tradizione culturale e calcistica molto forte. Monchengladbach, più piccola e meno centrale dal punto di vista economico, ha costruito la propria fortuna attraverso il successo della squadra. Questa differenza ha alimentato nel tempo un confronto tra due realtà completamente diverse.

Questa differenza tra una grande metropoli come Colonia e una realtà più raccolta come Monchengladbach ha contribuito ad alimentare questa rivalità. I tifosi del Colonia vedono spesso il loro club come il punto di riferimento calcistico della regione, mentre i sostenitori del Borussia rivendicano con orgoglio i loro successi negli anni '60. Ogni derby diventa così anche una sfida simbolica tra due città della stessa regione, unite dal fiume Reno ma divise da una grande rivalità.

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Gli anni d'oro del Borussia Monchengladbach — Nel corso degli anni 70' il Borussia Monchengladbach attraversò la fase più brillante della sua storia. In quel periodo la squadra conquistò 5 Bundesliga, 1 Coppa di Germania, 2 Coppa Uefa riuscendosi ad affermare come una delle squadre più spettacolari del calcio tedesco. La formazione poteva contare su calciatori di enorme talento come Gunter Netzer e Jupp Heynckes, protagonisti di uno stile di gioco spettacolare, rapido e molto offensivo.

I successi ottenuti dal Borussia contribuirono ad aumentare ulteriormente la rivalità con il Colonia, che nel frattempo cercava di difendere il proprio ruolo di riferimento calcistico calcistico nella regione renana; ancora oggi questi trofei sono motivo di sfottò da parte dei Fohlen (sostenitori del Borussia) nei confronti degli Effzeh (tifosi del Colonia).

MONCHENGLADBACH, GERMANIA - DICEMBRE 09: Gladbach tecnicoJupp Heynckes da consigli ai suoi giocatori durante la partita di Bundesgliga tra Borussia Monchengladbach e Mainz-05 al Borussia Park il 9 Dicembre 2006 in Monchengladbach, Germania. (Photo by Friedemann Vogel/Bongarts/Getty Images)

Il Colonia e l'orgoglio della città — Il Colonia è storicamente uno dei club più rappresentativi della Germania occidentale. Grazie ad una tifoseria spettacolare e molto numerosa con un forte legame con la città, la squadra ha sempre interpretato il derby come una sfida carica di significato e di tensione. Anche nei momenti meno positivi dal punto di vista sportivo, quando i risultati non erano quelli sperati, le partite contro il Monchengladbach hanno continuato ad avere un'importanza particolare per i sostenitori della squadra.

Nel corso della sua storia il Colonia ha conquistato diversi trofei importanti nel calcio tedesco. Il club ha vinto 3 campionati di Bundesliga, 4 Coppe di Germania, affermandosi per molti anni come una delle squadre più competitive. In particolare la stagione del 1977-78 rimane una delle più memorabili, quando il Colonia riuscì a vincere campionato e coppa nazionale nello stesso anno, realizzando uno storico "double".

I numeri del Derby tra Colonia e Borussia Monchenglabdach — Nel corso della storia il derby tra le due formazioni è stato giocato numerose volte tra campionato e coppa nazionale. Considerando gli scontri diretti, il bilancio mostra un leggero vantaggio per il Borussia Monchengladbach: in 32 partite, i "puledri" hanno ottenuto 15 vittorie, gli "Effzeh" 10, con 7 pareggi complessivi.

Questi dati evidenziano quanto questo derby sia stato spesso equilibrato nel corso degli anni, con momenti in cui ciascuna squadra ha saputo imporsi in modo determinante. Anche i gol confermano quanto detto in precedenza: il Borussia ha segnato 56 reti, mentre il Colonia ne ha realizzate 39. Tra tutti i protagonisti storici del derby, il calciatore che ha segnato più reti è Jupp Heynckes, autore di rete decisivi negli scontri diretti.

Per il derby più recenti, invece, un protagonista assoluto è stato Jonas Hoffman sempre del Borussia. La sua capacità di incidere in attacco e nel gioco di squadra è stata determinante per il risultato finale, confermando l'importanza di determinati giocatori in un derby così carico di tensione.

I derby più accattivanti tra Borussia Monchengladbach e Colonia — Nel corso della storia del derby tra Colonia e Borussia Monchengladbach non sono mancati di certo alcuni match spettacolari e impressi nella memoria dei tifosi:

Borussia Monchengladbach- Colonia 5-2 (2022): un match stra-dominato dai padroni di casa che infiammarono il Borussia Park. Il protagonista assoluto di quel match fu proprio Hofmman decisivo con una doppietta e di numerose giocate spettacolari.

Borussia Monchengladbach- Colonia 3-3 (2024): una partita caratterizzata da clamorosi ribaltamenti di fronte e grande intensità fino al fischio finale. Il giocatore chiave di questa sfida fu Florian Kainz del Colonia, che segnò il gol del pareggio.

Colonia-Borussia Monchengladbach 2-1 (2019): un confronto memorabile per i padroni di casa al Rhein Energie Stadion, con una prestazione sontuosa. Il protagonista principale di quella gara fu Jonas Hector, che segnò il gol decisivo, regalando ai propri tifosi una vittoria storica.

Questi incontri dimostrano come il derby riesca spesso ad offrire prestazioni esilaranti e ricche di spettacolo e tensione, con protagonisti diversi capaci di lasciare un segno indelebile in questa rivalità.

I giocatori simobolo della rivalità — Come ogni rivalità che si rispetti, ci sono giocatori che hanno scritto pagine memorabili di questa sfida. Tra i nomi più iconici del Borussia Monchengladbach ricordiamo, oltre alle due icone citate in precedenza, Marco Reus: cresciuto nelle giovanili della squadra, poi divenuto una stella internazionale; Raffael: attaccante brasiliano che ha scritto pagine indimenticabili per la squadra essendo decisivo sia in campionato che nelle coppe europee e Tikus Thuram: il francese è diventato un crack del calcio attuale proprio grazie alla crescita avuta in questa squadra.

Tra le stelle del Colonia ricordiamo: Lukas Podolski: attaccante simbolo della squadra per oltre 10 anni, amatissimo dai tifosi, capace di segnare gol decisivi in Bundesliga; Andre Schurrle: talento tedesco che ha giocato moltissime partite da protagonista con la maglia del Colonia; Jonas Hector: simbolo del Club negli ultimi anni e capitano della squadra, protagonista di partite chiave proprio nel derby.

Rhein derby: storia e orgoglio di una rivalità senza tempo — Il Rhein derby tra Borussia e Colonia va ben oltre il semplice risultato sportivo. Si tratta di una rivalità costruita nel tempo, alimentata dalle differenze tra due città della Renania, dai successi sportivi e dalla passione travolgente dei tifosi. Ogni volta che le due squadre si affrontano si rinnova una tradizione che attraversa generazioni, indipendentemente dalla posizione in classifica o dal periodo della stagione, il derby è sempre una partita a sé.

Per i tifosi della Renania non è soltanto una partita: è un vero e proprio appuntamento con la storia, l'orgoglio e l'identità delle loro città, dove ogni gol e ogni protagonista scrivono un nuovo capitolo di questo fantastico Derby.

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