Segui Stoccarda-Lipsia in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Redazione Derby Derby Derby 14 marzo 2026 (modifica il 14 marzo 2026 | 19:41)

Stoccarda e Lipsia sono fianco a fianco nella classifica della Bundesliga al quarto posto e in questo 26esimo turno di campionato si affrontano per punti pesanti in zona Champions. Calcio d'inizio al MHP Arena domenica 15 marzo alle ore 19,30.

Dove vedere Stoccarda-Lipsia in diretta TV e streaming gratis — Stoccarda-Lipsia sarà in diretta streaming gratis su SISAL la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di calcio a europeo e mondiale, inclusa tutta la Bundesliga tedesca. Il live della partita è offerto gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con una scommessa effettuata e un saldo attivo, consente di accedere a tutti i match presenti nel palinsesto giornaliero, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

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Il match sarà anche disponibile in diretta su Sky Sport per chi ha un abbonamento a pagamento, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Stoccarda-Lipsia in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

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Tutto quello che c'è da sapere su Stoccarda-Lipsia — Sroccarda e Lipsia hanno numeri identici in classifica dopo 25 giornate. Entrambe le formazioni hanno infatti un ruolino di marcia di 14 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. Praticamente identica anche la distribuzione dei goal con tutte e due le squadre che hanno subito 34 e con lo Stoccarda che ha segnato solo 2 reti in più degli avversari.

I padroni di casa nello scorso weekend non sono andati oltre il 2-2 in trasferta contro il Mainz con goal subito nel finale mentre il Lipsia arriva da 2 successi di fila, ultimo dei quali 2-1 contro l'Augusta. Nel girone di andata a novembre a campi invertiti successi per 3-1 per la formazione della galassia Red Bull.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Lipsia — Stoccarda in campo col 4-2-3-1: Nubel in porta; Assignon, Jaquez, Chabot e Mittelstadt in difesa; Karazor e Stiller in mediana con Thomas, El Kannou e Fuchrich a supporto di Undav. Lipsia col 4-3-3 con Vandevoordt tra i pali; Baku, Orban, Lukeba e Raum in difesa; Gruda, Seiwald e Baumgartner a centrocampo; Diomande, Romulo e Nusa in attacco.

STOCCARDA (4-2-3-1) - Nubel; Assignon, Jaquez, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Stiller, Thomas, El Kannou, Fuchrich; Undav. All. Hoeness

LIPSIA (4-3-3) - Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Gruda, Seiwald, Baumgartner; Diomande, Romulo, Nusa. All. Werner