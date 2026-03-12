Stoccarda e Lipsia hanno totalizzato gli stessi punti e hanno lo stesso ruolino di marcia con 14 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. Anche le ultime 4 gare hanno visto lo stesso bottino con 2 successi e 2 pareggi per parte. Lo Stoccarda dal 2-2 in trasferta contro il Mainz mentre il Lipsia dal successo interno 2-1 sull'Amburgo.

Dove vedere Stoccarda-Lipsia in diretta TV e streaming gratis

Stoccarda-Lipsia sarà disponibile in diretta streaming su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, piattaforme che trasmette live i principali di calcio nazionali e internazionali compresa la Bundesliga. Per seguire l'evento, è sufficiente accedere o creare un account gratuito: con una scommessa e un saldo attivo, sarà possibile guardare Stoccarda-Lipsia di Bundesliga in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport per chi ha un abbonamento a pagamento.