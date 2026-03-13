Gladbach-St.Pauli: diretta live e streaming della gara di Bundesliga

Nel ventiseiesimo turno di Bundesliga, il calendario propone una sfida pesantissima nella parte bassa della classifica: Gladbach-St.Pauli si affrontano venerdì 13 marzo 2026 alle ore 20:30, in una gara che può incidere in modo decisivo sulla...

Stefano Sorce 13 marzo - 00:49

Nel ventiseiesimo turno di Bundesliga, il calendario propone una sfida pesantissima nella parte bassa della classifica: Gladbach-St.Pauli si affrontano venerdì 13 marzo 2026 alle ore 20:30, in una gara che può incidere in modo decisivo sulla corsa salvezza.

Dove vedere Gladbach-St.Pauli in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Borussia Mönchengladbach arriva alla partita con segnali incoraggianti nelle ultime settimane. Nelle ultime cinque giornate i bianconeri hanno ottenuto due vittorie e un pareggio, risultato importante soprattutto quello conquistato in casa contro il Leverkusen. Davanti al proprio pubblico il Gladbach ha dimostrato di poter competere anche contro squadre più forti.

Situazione diversa per il St. Pauli, che continua a faticare lontano dal proprio stadio. La squadra ha raccolto pochissimi punti in trasferta e l’unico vero exploit resta il successo di fine agosto sul campo dell’Hoffenheim. Per il resto, il rendimento esterno è stato molto complicato e questo potrebbe pesare anche in una gara delicata come questa.

Probabili formazioni di Gladbach-St.Pauli — Il Borussia Mönchengladbach dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1. In porta Nicolas, con Sander, Elvedi e Diks a guidare la difesa. Sugli esterni Scally e Ullrich, mentre in mezzo al campo agiranno Engelhardt e Stoger. Sulla trequarti Honorat e Mohya alle spalle dell’unica punta Tabakovic.

Il St. Pauli dovrebbe rispondere con lo stesso sistema di gioco, 3-4-2-1. In porta Vasilj, con Wahl, Smith e Ando nella linea difensiva. A centrocampo Pyrka e Ritzka sugli esterni, mentre Metcalfe e Irvine agiranno centralmente. In avanti Fujita e Lage supporteranno l’attaccante Sinani.

Borussia Mönchengladbach (3-4-2-1): Nicolas; Sander, Elvedi, Diks; Scally, Engelhardt, Stoger, Ullrich; Honorat, Mohya; Tabakovic.

St. Pauli (3-4-2-1): Vasilj; Wahl, Smith, Ando; Pyrka, Metcalfe, Irvine, Ritzka; Fujita, Lage; Sinani.

