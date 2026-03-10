Aspettando che la partita di questa sera abbia inizio, vediamo insieme i numeri dei nerazzurri contro le squadre di Bundesliga e dei bavaresi contro i club di Serie A

Questa sera torna in scena la Champions League ed uno degli incontri che si giocherà stasera metterà di fronte l'Atalanta ed il Bayern Monaco. I due club, infatti, si affronteranno per la prima volta nella loro storia in occasione dell'andata degli ottavi di finale della massima competizione europea. La partita avrà inizio alle ore 21:00 di questa sera e si terrà presso la New Balance Arena di Bergamo. Aspettando che l'incontro abbia inizio, vediamo insieme le statistiche dei nerazzurri contro le squadre tedesche e quelle dei bavaresi contro i club italiani.

Atalanta-Bayern Monaco: quando i bergamaschi incontrano le tedesche — Nel corso della sua storia, l'Atalanta ha giocato contro sette squadre provenienti dalla Germania. Quella contro cui ha giocato più volte, nonché la più recente, è il Borussia Dortmund: quattro volte, due ai sedicesimi di Europa League 2017/2018, sconfitta per 3-2 all'andata ed 1-1 al ritorno; Play-off dell'edizione in corso della Champions, all'andata sconfitta per 2-0 e vittoria per 4-1 a Bergamo. I nerazzurri, tra il 2022 ed il 2024, hanno giocato e vinto tre partite di Europa League contro il Bayer Leverkusen: prima gli ottavi di finale terminati 3-2 all'andata ed 0-1 al ritorno; in seguito, la finale vinta 3-0 con tripletta di Lookman.

Nella sua storia, gli Orobici hanno affrontato le seguenti squadre tedesche due volte: Colonia, 1-1 all'andata e vittoria per 1-0 al ritorno negli ottavi di finale della Coppa UEFA 90/91; Bochum, due sconfitte nella fase a giorni della Coppa Intertoto 78/79; Lipsia ai quarti di Europa League nel 2022, 1-1 nella gara d'andata e sconfitta per 0-2 a Bergamo nel match di ritorno. Infine, ci sono due club provenienti dalla Germania che i nerazzurri hanno affrontato una sola volta: Eintracht Frankfurt, vittoria per 0-3 nella league phase di questa Champions; Stoccarda, contro cui ha vinto 0-2 nella scorsa edizione della massima competizione europea.

I precedenti della squadra bavarese contro i club italiani — Il Bayern Monaco, dal canto suo, in tutte le competizioni internazionali ha affrontato sette squadre che provengono dal Belpaese. Il club italiano affrontato più corrisponde anche al più recente e si tratta dell'Inter. Contro i nerazzurri, infatti, la squadra bavarese ha giocato 11 match e ha collezionato cinque vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, tra queste va menzionata la finale di Champions League del 2010 decisa dalla doppietta di Milito. Proprio nella scorsa edizione della coppa dalle grandi orecchie, i due club hanno giocato contro ai quarti, fase in cui l'Inter ha vinto 1-2 in Germania mentre il ritorno è terminato 2-2. Dopo i nerazzurri, troviamo il Milan: su dieci partite, il Bayern ha ottenuto ben sei sconfitte, una sola vittoria e tre pareggi.

La squadra bavarese ha affrontato per dieci volte anche la Juventus e, tra gironi e fase ad eliminazione diretta della Champions, ha vinto la metà dei match, mentre due sono terminati in parità e nei restanti tre i bianconeri hanno avuto la meglio. Si prosegue con la Roma, contro cui il Bayern Monaco ha giocato otto volte collezionando cinque vittorie e tre sconfitte. I Roten hanno sfidato i seguenti club italiani quattro volte nella loro storia: Lazio, tre vittorie ed una sconfitta tra il 2021 ed il 2024, tutto negli ottavi di Champions; Fiorentina, vittoria e pareggio nei gironi della massima competizione europea 08/09 e due vittorie agli ottavi dell'edizione seguente; Napoli, sconfitta e pareggio nelle semifinali di Coppa UEFA nel 1989, pareggio e vittoria ai gironi di Champions 2011/2012.

