L'Atalanta contro le tedesche e il Bayern contro le italiane: numeri e precedenti

Aspettando che la partita di questa sera abbia inizio, vediamo insieme i numeri dei nerazzurri contro le squadre di Bundesliga e dei bavaresi contro i club di Serie A
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

Questa sera torna in scena la Champions League ed uno degli incontri che si giocherà stasera metterà di fronte l'Atalanta ed il Bayern Monaco. I due club, infatti, si affronteranno per la prima volta nella loro storia in occasione dell'andata degli ottavi di finale della massima competizione europea. La partita avrà inizio alle ore 21:00 di questa sera e si terrà presso la New Balance Arena di Bergamo. Aspettando che l'incontro abbia inizio, vediamo insieme le statistiche dei nerazzurri contro le squadre tedesche e quelle dei bavaresi contro i club italiani.

Atalanta-Bayern Monaco: quando i bergamaschi incontrano le tedesche

Nel corso della sua storia, l'Atalanta ha giocato contro sette squadre provenienti dalla Germania. Quella contro cui ha giocato più volte, nonché la più recente, è il Borussia Dortmund: quattro volte, due ai sedicesimi di Europa League 2017/2018, sconfitta per 3-2 all'andata ed 1-1 al ritorno; Play-off dell'edizione in corso della Champions, all'andata sconfitta per 2-0 e vittoria per 4-1 a Bergamo. I nerazzurri, tra il 2022 ed il 2024, hanno giocato e vinto tre partite di Europa League contro il Bayer Leverkusen: prima gli ottavi di finale terminati 3-2 all'andata ed 0-1 al ritorno; in seguito, la finale vinta 3-0 con tripletta di Lookman.

L’Atalanta contro le tedesche e il Bayern contro le italiane: numeri e precedenti- immagine 2
Bergamo, Italia - 25 febbraio 2026: Lazar Samardzić dell'Atalanta segna il quarto gol per la sua squadra su calcio di rigore nella partita di ritorno dei Play-off di Champions League tra Atalanta e Borussia Dortmund allo Stadio di Bergamo. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Nella sua storia, gli Orobici hanno affrontato le seguenti squadre tedesche due volte: Colonia, 1-1 all'andata e vittoria per 1-0 al ritorno negli ottavi di finale della Coppa UEFA 90/91; Bochum, due sconfitte nella fase a giorni della Coppa Intertoto 78/79; Lipsia ai quarti di Europa League nel 2022, 1-1 nella gara d'andata e sconfitta per 0-2 a Bergamo nel match di ritorno. Infine, ci sono due club provenienti dalla Germania che i nerazzurri hanno affrontato una sola volta: Eintracht Frankfurt, vittoria per 0-3 nella league phase di questa Champions; Stoccarda, contro cui ha vinto 0-2 nella scorsa edizione della massima competizione europea.

I precedenti della squadra bavarese contro i club italiani

Il Bayern Monaco, dal canto suo, in tutte le competizioni internazionali ha affrontato sette squadre che provengono dal Belpaese. Il club italiano affrontato più corrisponde anche al più recente e si tratta dell'Inter. Contro i nerazzurri, infatti, la squadra bavarese ha giocato 11 match e ha collezionato cinque vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, tra queste va menzionata la finale di Champions League del 2010 decisa dalla doppietta di Milito. Proprio nella scorsa edizione della coppa dalle grandi orecchie, i due club hanno giocato contro ai quarti, fase in cui l'Inter ha vinto 1-2 in Germania mentre il ritorno è terminato 2-2. Dopo i nerazzurri, troviamo il Milan: su dieci partite, il Bayern ha ottenuto ben sei sconfitte, una sola vittoria e tre pareggi.

L’Atalanta contro le tedesche e il Bayern contro le italiane: numeri e precedenti- immagine 6
Monaco, Germania - 8 aprile 2025: Lautaro Martínez dell'Inter compete per il pallone con Kim Minjae del Bayern Monaco durante l'andata dei quarti di finale di Champions League tra Bayern Monaco ed Inter all'Allianz Arena. (Foto di Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

La squadra bavarese ha affrontato per dieci volte anche la Juventus e, tra gironi e fase ad eliminazione diretta della Champions, ha vinto la metà dei match, mentre due sono terminati in parità e nei restanti tre i bianconeri hanno avuto la meglio. Si prosegue con la Roma, contro cui il Bayern Monaco ha giocato otto volte collezionando cinque vittorie e tre sconfitte. I Roten hanno sfidato i seguenti club italiani quattro volte nella loro storia: Lazio, tre vittorie ed una sconfitta tra il 2021 ed il 2024, tutto negli ottavi di Champions; Fiorentina, vittoria e pareggio nei gironi della massima competizione europea 08/09 e due vittorie agli ottavi dell'edizione seguente; Napoli, sconfitta e pareggio nelle semifinali di Coppa UEFA nel 1989, pareggio e vittoria ai gironi di Champions 2011/2012.

