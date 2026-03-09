Atalanta-Bayern Monaco sarà visibile su Sky nei seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport(252). Per chi volesse vederla in streaming sarà possibile su Sky Go per tutti gli abbonati, senza costi aggiuntivi rispetto all'abbonamento. Per chi non avesse l'abbonamento dovrà prima creare il proprio account. Match disponibile anche su NOWacquistando il pacchetto 'Pass Sport' presente sul sito.

La cura Raffaele Palladino ha portato grande entusiasmo nell' Atalanta . L'impresa contro il Borussia Dortmund ne è stata la prova, l'ennesima. Gli orobici sono reduci dai due pareggi per 2-2 contro Lazio (gara di andata di Coppa Italia) e contro l' Udinese in campionato. Un pareggio che ha rallentato la corsa all'ultimo posto per la prossima Champions League , distante ora 5 lunghezze, ma che non preoccupa la Dea. In più, la squadra può contare su un ritrovato Gianluca Scamacca , autore di ben 5 reti nelle ultime 10 partite tra campionato e coppe.

Il Bayern Monaco ha dimostrato di aver superato il momento difficile. Dopo il pareggio e il KO in Bundesliga rispettivamente contro Amburgo e Augusta, la squadra di Vincent Kompany ha inanellato una striscia di ben 5 vittorie di fila consolidando il primo posto. La distanza dal Borussia Dortmund, secondo, è ora di ben 11 punti. I bavaresi, come ricordiamo, hanno terminato la fase campionato al secondo posto, dietro solo all'Arsenal, con 22 reti realizzate e solo 8 subite. Il Bayern quest'anno è una vera e propria macchina da gol dato che, contando tutte le competizione, ha trovato la via delle rete 128 volte. E mancano ancora due mesi alla fine. Atalanta avvisata.