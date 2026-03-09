derbyderbyderby streaming Atalanta-Bayern Monaco, dove vedere l’ottavo di Champions League

Gli orobici per tentare una nuova impresa, i bavaresi per consolidare il ruolo di forza del calcio europeo. Fischio di inizio alle 21
Mattia Celio
Mattia Celio Redattore 

È rimasta solo l'Atalanta a rappresentare la Serie A. Sulle ali dell'entusiasmo, dopo l'impresa con il Borussia Dortmund, gli orobici domani sera se la vedranno con un'altra squadra tedesca, ovvero il Bayern Monaco. Tutt'altro livello. La squadra di Raffaele Palladino ospiterà i bavaresi alla New Balance Arena domani alle 21:00, mentre la partita di ritorno sarà in programma il prossimo mercoledì. Ecco dove vedere la sfida di domani sera.

Atalanta-Bayern Monaco, dove vedere l’ottavo di Champions League- immagine 2
MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 22 OTTOBRE: Aleksandar Stankovic del Club Brugge corre con la palla sotto pressione di Luis Diaz e Joshua Kimmich del Bayern Monaco durante la partita della terza giornata della fase a gironi di UEFA Champions League 2025/26 tra FC Bayern München e Club Brugge KV alla Football Arena Munich il 22 ottobre 2025 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Dove vedere Atalanta-Bayern Monaco in streaming LIVE e in diretta tv

—  

Atalanta-Bayern Monaco sarà visibile su Sky nei seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport(252). Per chi volesse vederla in streaming sarà possibile su Sky Go per tutti gli abbonati, senza costi aggiuntivi rispetto all'abbonamento. Per chi non avesse l'abbonamento dovrà prima creare il proprio account. Match disponibile anche su NOWacquistando il pacchetto 'Pass Sport' presente sul sito.

Come arrivano alla partita le due squadre

—  

La cura Raffaele Palladino ha portato grande entusiasmo nell'Atalanta. L'impresa contro il Borussia Dortmund ne è stata la prova, l'ennesima. Gli orobici sono reduci dai due pareggi per 2-2 contro Lazio (gara di andata di Coppa Italia) e contro l'Udinese in campionato. Un pareggio che ha rallentato la corsa all'ultimo posto per la prossima Champions League, distante ora 5 lunghezze, ma che non preoccupa la Dea. In più, la squadra può contare su un ritrovato Gianluca Scamacca, autore di ben 5 reti nelle ultime 10 partite tra campionato e coppe.

Il Bayern Monaco ha dimostrato di aver superato il momento difficile. Dopo il pareggio e il KO in Bundesliga rispettivamente contro Amburgo e Augusta, la squadra di Vincent Kompany ha inanellato una striscia di ben 5 vittorie di fila consolidando il primo posto. La distanza dal Borussia Dortmund, secondo, è ora di ben 11 punti. I bavaresi, come ricordiamo, hanno terminato la fase campionato al secondo posto, dietro solo all'Arsenal, con 22 reti realizzate e solo 8 subite. Il Bayern quest'anno è una vera e propria macchina da gol dato che, contando tutte le competizione, ha trovato la via delle rete 128 volte. E mancano ancora due mesi alla fine. Atalanta avvisata.

Le probabili formazioni di Atalanta-Bayern Monaco

—  

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All.: Palladino.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane. All.: Kompany.

