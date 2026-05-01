Si accendono le luci sulla 35^ giornata di Serie A, con il match in programma al Mapei Stadium tra i sorvegliati speciali. Domenica 3 maggio alle ore 15.00 il Sassuolo ospita il Milan. La squadra di Fabio Grosso fa gli onori di casa, orgogliosa dei 46 punti e di un 10° posto in classifica che vale come un servizio buono, ma i ragazzi di Massimiliano Allegri, reduci dallo 0-0 contro la Juventus e in piena volata Champions, non vorranno certo sfigurare. Ma, contro gli emiliani, il risultato non è mai troppo scontato. Neanche per le grandi.

In attesa di goderci questo caldo pomeriggio di fine campionato, è già in atto un altro tipo di sfida, meno diretta ma comunque accesa: quella all'ultimo follower. Qui non si combatte con assist e reti, ma con i like e le condivisioni. Abbiamo analizzato i profili dei calciatori più amati delle due squadre per scoprire chi è il più virale, chi il più seguito ma, soprattutto, chi vince sui social tra emiliani e rossoneri.

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Sassuolo-Milan: Matic vs Modric, Serbia contro Croazia

Luka Modric durante una sessione di allenamento del Milan a Milanello il 1° dicembre 2025. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Il primo confronto, come sempre, è quello tra i profili ufficiali delle due società: da una parte i 525.000 follower del club neroverde, a cui la stagione 2024-25, l'unica in Serie B dopo 11 consecutive in prima serie, non ha minimamente intaccato lo spirito combattivo; dall'altra la corazzata rossonera: 18,3 milioni, e una fanbase costantemente attiva, degna di uno dei club più vincenti d'Italia e di Europa.

Nel primo atto di questo match social, il gioco passa dal centrocampo: per il Sassuolo c'è Nemanja Matic e per il Milan Luka Modric, fuori dal campo per un infortunio allo zigomo, ma sempre ingiocabile su Instagram. A livello di numeri, è davvero difficile superare il capitano della Croazia ed ex Real Madrid: Modric conta ben 39,1 milioni di follower. Del resto, è di uno dei più grandi campioni di tutti i tempi che stiamo parlando: vicecampione del mondo con la nazionale croata e Pallone d'Oro nel 2018, prima di approdare a Milanello, ha vestito le maglie di alcuni dei più grandi club europei. E si vede: tutti seguono Modric, dagli addetti ai lavori come il fotografo Claudio Villa, ad altri grandi sportivi come Carlos Alcaraz, oltre a una galassia di colleghi: alcuni sono compagni di squadra o di Nazionale, come Marcelo Brozovic o Ivan Perisic, ma non mancano i grandi rivali come Erling Haaland. Tra i seguiti, circa 580, non mancano i nomi più prestigiosi della Serie A di ieri, da Alessandro Del Piero a Christian Vieri, da Alexandre Pato a Francesco Totti, oltre al profilo ufficiale del Pallone d'Oro.

A difendere il Sassuolo c'è invece Nemanja Matic, centrocampista della Nazionale serba ed ex Benfica, Chelsea, Manchester United e Roma. Classe 1988, i suoi 1,7 milioni di seguaci sono nettamente meno rispetto al rossonero, ma restano numeri da influencer. Il suo è un feed da professionista, dove c'è spazio solo per il calcio: negli ultimi post, domina il neroverde, scorrendo indietro, ecco il suo passato recente all'Olympique Lione, ma anche una piccola dedica ad Edoardo Bove. Anche tra i suoi follower domina il calcio: Nikola Stulic, Matteo Darmian, e naturalmente i compagni Armand Laurienté e Stefano Turati. Tra i seguiti, circa 460, ci sono Paolo Maldini, Fernando Llorente e proprio Edoardo Bove.

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I rinforzi: Berardi e Turati vs Pulisic e Maignan

Mike Maignan durante la partita di Serie A tra Bologna e Milan allo stadio Renato Dall'Ara il 3 febbraio 2026. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Ma, se il gioco passa da Matic e Modric, non mancano i rinforzi in entrambe le formazioni. Per gli emiliani c'è Domenico "Mimmo" Berardi, attaccante e vice-capitano: "solo" 305.000 follower, ma un profilo da campione e un feed in cui predominano i colori sociali, ma non manca di spontaneità. Impossibile non fare caso ai post fissati: due foto della notte in cui l'Italia era campione d'Europa, un ricordo dolceamaro di un'impresa che lo ha visto protagonista. A difendere i pali, invece, c'è Stefano Turati, a quota 42.100 e con un profilo colorato e freschissimo, in cui alterna le foto di campo ad altre dal sapore più urban, come nel caso di alcuni scatti di un viaggio in Giappone.

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Il Milan risponde con lo statunitense Christian Pulisic , che contadi seguaci, ea quota. Nel profilo di Pulisic, dominano il rosso e il nero, accostati ai colori della bandiera a stelle e strisce, che portano una piacevole sferzata di energia. Sorridente ma professionale, l'attaccante più letale del Milan riesce a risultare naturale persino nei post in cui fa da testimonial. Tra i seguiti, 549 in totale, ci sono i compagni Gabbia e Saelemaekers e naturalmente Luka Modric .

Maignan, invece, ha un feed super professionale e grafico. Non è il più seguito, ma ha una sua identità ben riconoscibile e graffiante come le sue parate. Tra i suoi seguiti, 480, ci sono altri milanisti come Gabia, o compagni della nazionale francese come Benjamin Pavard, tra i nomi sicuramente più curiosi spicca quello di Germano Lanzoni, voce rossonera di San Siro e celeberrimo online come "il Milanese Imbruttito".

Chi vince la sfida dei social?

Christian Pulisic durante una sessione di allenamento del Milan a Milanello il 16 gennaio 2026. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

E allora, chi vince la guerra dei follower? Se sul campo il Sassuolo è un avversario da non sottovalutare, online il Milan è sicuramente avvantaggiato. Al primo posto non può che esserci Luka Modric, che può aggiungere ai suoi numerosi meriti anche quello di essere tra i calciatori più seguiti del nostro campionato. Seguono con distacco i compagni Christian Pulisic, al secondo posto, e Mike Magnan, sul terzo gradino del podio. Menzione d'onore per Stefano Turati, con il suo stile fresco e urban.

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