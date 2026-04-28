La corsa per un posto nella prossima Champions League entra nella sua fase più calda, delineando una classifica corta dove ogni passo falso può costare carissimo. Il pareggio nello scontro diretto con la Juventus ha mantenuto inalterate le distanze, ma ha anche permesso alle inseguitrici di accorciare sul Milan, rendendo il finale di stagione un vero e proprio sprint a quattro che coinvolge non solo i bianconeri, ma anche le sorprendenti realtà di Roma e Como.

MILANO, ITALIA - 26 APRILE: L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri stringe la mano all'allenatore della Juventus Luciano Spalletti prima della partita di Serie A tra Milan e Juventus allo stadio Giuseppe Meazza il 26 aprile 2026 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

In questo scenario, il Milan si trova a dover gestire la pressione di un calendario che non ammette distrazioni, sapendo che la qualificazione all'Europa che conta è la condizione imprescindibile per programmare un mercato da protagonisti. Solo con la certezza dei ricavi Champions, infatti, il club potrà affondare il colpo su quegli obiettivi di spessore necessari per colmare i limiti emersi nelle ultime uscite. La sfida è dunque doppia: blindare il piazzamento sul campo contro avversari agguerriti e, contemporaneamente, tessere le trame per una sessione estiva che dovrà necessariamente portare in dote rinforzi di qualità internazionale. Il verdetto del campo, nelle prossime quattro giornate, sarà il vero spartiacque tra una stagione di consolidamento e una di rilancio definitivo. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>