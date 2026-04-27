Arrivano aggiornamenti importanti che riguardano le condizioni di Luka Modric, centrocampista del Milan. Il classe 1985, infatti, si è sottoposto ad un intervento chirurgico allo zigomo sinistro. Nel match disputato ieri sera tra il Milan e la Juventus, valevole per la 34esima giornata di Serie A, ha avuto luogo un contrasto testa contro testa tra il centrocampista croato ed il bianconero Manuel Locatelli. Modric, però, ha riportato il danno peggiore e, a causa della botta, ha lasciato il campo. Gli esami medici di stamattina hanno evidenziato la frattura dello zigomo sinistro e, subito dopo, ha avuto luogo l'intervento. A causa di ciò, però, i rossoneri non potranno contare sul croato per le ultime giornate di campionato.

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Milano, Italia - 26 aprile 2026: Luka Modric del Milan e Massimiliano Allegri, allenatore del Milan durante la partita di Serie A tra Milan e Juventus allo Stadio Giuseppe Meazza (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Modric operato allo zigomo: il comunicato ufficiale del Milan

Dopo gli esami medici di stamattina, che hanno riportato una frattura allo zigomo sinistro, il vincitore delnelsi è sottoposto ad un intervento chirurgico. Di seguito, ildel club rossonero, che ha aggiornato i propri tifosi sull'avvenuta operazione del centrocampista nato nel 1985:

"AC Milan comunica che, nella giornata di oggi, Luka Modric è stato sottoposto a intervento chirurgico presso la Clinica La Madonnina di Milano. Si è reso necessario intervenire chirurgicamente per trattare una frattura complessa pluriframmentaria dell'osso zigomatico sinistro.

L'operazione, eseguita dall’équipe del Dr. Luca Autelitano alla presenza dei medici rossoneri Stefano Mazzoni e Andrea Bulgheroni, è perfettamente riuscita. Il Club augura a Luka una pronta guarigione in vista della FIFA World Cup!".

Modrić è stato operato alla zigomo sinistro 🏥

L’operazione è perfettamente riuscita ✅

Il centrocampista tornerà in campo per il Mondiale in USA 🇺🇸 #DAZNBetClub pic.twitter.com/nzxLCbqQ5R — DAZN Italia (@DAZN_IT) April 27, 2026

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A causa dell'intervento chirurgico al quale Modric si è sottoposto, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di lui per le ultime quattro giornate di campionato, durante le quali il Diavolo giocherà contro Sassuolo, Atalanta, Genoa ed infine Cagliari. Di conseguenza, la prima stagione italiana della leggenda croata termina con un leggero anticipo con 36 presenze, due reti contro Bologna e Pisa e tre assist. A giugno, tra l'altro, avrà inizio anche il Mondiale in Canada, Messico e Stati Uniti. Modrić, molto probabilmente, tornerà a disposizione per guidare la sua Croazia.

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