Durante il big match di San Siro tra Milan e Juventus (terminato 0-0), all'80' minuto, Luka Modrić è rimasto coinvolto in un violento scontro aereo con il capitano bianconero Manuel Locatelli. Il croato ha riportato la peggio, uscendo dal campo visibilmente stordito e con un vistoso occhio nero. Gli esami strumentali condotti oggi hanno confermato una frattura dello zigomo sinistro. Il giocatore dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico di riduzione della frattura nelle prossime ore.

Aveva collezionato 33 presenze in campionato su 33 giornate disputate finora, partendo quasi sempre titolare e accumulando oltre 2700 minuti di gioco. 2 gol e 3 assist in Serie A, ma è la sua precisione nei passaggi e la visione di gioco a renderlo indispensabile per il centrocampo rossonero, soprattutto in quest'ultima fase di campionato. Nonostante l'uscita anticipata ieri ha vinto il premio di MVP del match.

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MILANO, ITALIA - 26 APRILE: Luka Modrić dell'AC Milan viene assistito dallo staff medico dopo essere caduto infortunato durante la partita di Serie A tra AC Milan e Juventus FC allo Stadio Giuseppe Meazza il 26 aprile 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Luka Modric, i dettagli dell'infortunio e le dichiarazioni di Locatelli

Lo scontro con il capitano della Juventus è stato molto violento e ad avere la peggio è stato il croato, che è stato costretto al cambio a 10 minuti dal termine della gara. Gli esami strumentali di oggi hanno evidenziato unache richiederà un, programmato nelle prossime ore. I dettagli sui tempi di recupero arriveranno solamente dopo la riuscita dell'operazione.

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Manuel Locatelli, capitano della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Milan, dichiarandosi dispiaciuto e preoccupato per l'infortunio del Pallone d'oro ex Real Madrid: "Mi dispiace che un campione come Modric sia uscito, spero sia solo una botta e che guarisca presto per il campione che è".

La frattura dello zigomo mette fine alla sua stagione con il Milan con qualche giornata di anticipo. Tuttavia, filtra ottimismo per la sua partecipazione ai Mondiali 2026, che inizieranno tra poche settimane. È molto probabile che lo vedremo guidare la sua Croazia indossando una maschera protettiva.