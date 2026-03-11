Il suo futuro è incerto, ma la passione per il Milan è certa e sicura

Lorenzo Maria Napolitano 11 marzo 2026 (modifica il 11 marzo 2026 | 20:32)

Milan e Luka Modrić sono i protagonisti di una nuova, ma non per questo meno importante, storia d'amore nella Serie A. Il calciatore croato sta disputando la sua prima stagione con il club, ma ha già un rapporto speciale con i colori rossoneri. Ed ha, infatti, deciso di omaggiare il Milan in un modo molto particolare.

Il grande calcio internazionale è sempre più accessibile grazie alle piattaforme di streaming che trasmettono eventi sportivi in diretta.

Modrić, Pallone d'Oro in viaggio verso Milano: sarà nel museo — Nella sua straordinaria carriera Modrić ha vinto, tra le altre cose, un Pallone d'Oro nel 2019. Il più prestigioso riconoscimento individuale lo ha ottenuto con la maglia del Real Madrid, ma nonostante questo il croato ha deciso di portare il trofeo a Milano, per esibirlo nel Museo del Milan. Per approfondire la notizia <<< CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO SU MILANISTI CHANNEL >>>

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.