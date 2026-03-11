derbyderbyderby calcio italiano Milan, Modrić presta il suo Pallone d’Oro al museo rossonero

IL GESTO

Milan, Modrić presta il suo Pallone d’Oro al museo rossonero

Milan, Modrić presta il suo Pallone d’Oro al museo rossonero - immagine 1
Il suo futuro è incerto, ma la passione per il Milan è certa e sicura
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Milan e Luka Modrić sono i protagonisti di una nuova, ma non per questo meno importante, storia d'amore nella Serie A. Il calciatore croato sta disputando la sua prima stagione con il club, ma ha già un rapporto speciale con i colori rossoneri. Ed ha, infatti, deciso di omaggiare il Milan in un modo molto particolare.

Modrić, Pallone d'Oro in viaggio verso Milano: sarà nel museo

—  

Nella sua straordinaria carriera Modrić ha vinto, tra le altre cose, un Pallone d'Oro nel 2019. Il più prestigioso riconoscimento individuale lo ha ottenuto con la maglia del Real Madrid, ma nonostante questo il croato ha deciso di portare il trofeo a Milano, per esibirlo nel Museo del Milan. Per approfondire la notizia <<< CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO SU MILANISTI CHANNEL >>>

