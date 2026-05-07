Dortmund, venerdì 8 maggio 2026, ore 20.30. Al Westfalenstadion la serata primaverile si riscalda per l'anticipo della 33^ giornata di Bundesliga: il Borussia gioca in casa, ma l'Eintracht non è una squadra che si lascia impressionare dal rumore. Il nome della vincitrice del campionato tedesco è già deciso ma, a due giornate dal termine, c'è ancora molto da giocarsi. E i gialloneri non vogliono mollare il secondo posto, malgrado il periodo storto che ha rovinato le ultime cinque giornate. Le Aquile, però, in piena lotta per assicurarsi un posto in Europa, potrebbero essere un ospite scomodo da invitare per cena.

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Se il campo fosse una tavola, questa sarebbe una partita tra, e quella di

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Primo tempo: il Dortmund della Ruhr operaia

La coreografia dei tifosi del Dortmund durante la partita di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League contro il Monaco al Signal Iduna Park il 12 aprile 2017 a Dortmund. La partita è stata riprogrammata in seguito a un presunto attentato terroristico contro il pullman della squadra del Borussia Dortmund mentre si dirigeva verso lo stadio. (Foto di Maja Hitij/Bongarts/Getty Images)

I padroni di casa si dispongono con un 4-2-3-1 verticale come un muro, costruito per attaccare in fretta e non lasciare tregua. In porta c'è il Pfefferpotthast, lo stufato speziato della Westfalia, solido e compatto, diversamente elegante ma affidabile il giusto. La difesa è un blocco compatto: al centro c'è il Sauerbraten della Ruhr, marinato e resistente, affiancato dal Currywurst, lo street food tedesco per eccellenza, la salsiccia grigliata e tagliata a rondelle. Sulle fasce, corrono le irrinunciabili e popolari patate fritte.

A centrocampo lavorano due mediani di fatica: il pane nero di segale, fondamentale per dare struttura, e il Grünkohl (cavolo riccio) con salsiccia, pesante e protettivo. Sulla trequarti, il Dortmund fa lo scatto: le ali sono Reibekuchen, le frittelle di patate, croccanti e imprevedibili, con al centro la senape forte, per dare un tocco deciso a ogni azione.

Davanti, come punta centrale, il Bratwurst, il fuoriclasse della cucina tedesca, diretto e senza fronzoli. È una squadra che non perde tempo: pochi passaggi, massimo impatto.

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Secondo tempo: l'Eintracht Francoforte risponde con dinamismo

La squadra ospite si schiera conper coprire gli spazi con intelligenza. Tra i pali troviamo la, la salsa alle erbe tipica della città, fresca e sempre con i riflessi pronti. La difesa a tre è solida ma meno statica: al centro c'è il, a base di cotolette di maiale stagionate con crauti; affiancato dalle, continue e ordinate.

A centrocampo il Francoforte stabilisce il ritmo: sulle fasce spingono le patate lesse alle erbe, disciplinate ma non prevedibili; in mezzo il gioco passa dalla Handkäse mit Musik, il formaggio giallo dal sapore pungente, che detta i tempi senza farsi notare troppo. Sulla trequarti agiscono i Frankfurter Würstchen, i wuster di Francoforte, e i pretzel, elastici e intelligenti nel movimento. Davanti, unico riferimento, l'Apfelweinbraten, l'arrosto al sidro: equilibrato e capace di colpire al momento giusto. L'Eintracht non forza la giocata, ma la costruisce con pazienza e senza sbavature.

I tifosi dell'Eintracht Francoforte accendono fumogeni durante la partita di ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League tra Barcelona ed Eintracht Francoforte al Camp Nou il 14 aprile 2022. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte: birra contro sidro

A decidere, in Germania, spesso è cosa si beve: il, servita fuori dallo stadio, senza troppe cerimonie.. Questo scontro va sorbito lentamente, godendosi la pressione continua dei padroni di casa e l'astuzia nello sfruttare i momenti degli ospiti.

Sul campo, il Dortmund è il favorito, in tavola invece la cena potrebbe prolungarsi fino a tardi.

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