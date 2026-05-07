In Borussia Dortmund-Francoforte i calciatori lasciano spazio ai piatti tipici: bratwurst, currywurst e Grünkohl per la Ruhr contro grüne soße, würstchen e Apfelweinbraten dell’Assia. Una partita immaginaria tra pressione offensiva e gestione del ritmo
Borussia Dortmund, gli interventi dello staff medico in campo sono tutti da ridere
Dortmund, venerdì 8 maggio 2026, ore 20.30. Al Westfalenstadion la serata primaverile si riscalda per l'anticipo della 33^ giornata di Bundesliga: il Borussia gioca in casa, ma l'Eintracht non è una squadra che si lascia impressionare dal rumore. Il nome della vincitrice del campionato tedesco è già deciso ma, a due giornate dal termine, c'è ancora molto da giocarsi. E i gialloneri non vogliono mollare il secondo posto, malgrado il periodo storto che ha rovinato le ultime cinque giornate. Le Aquile, però, in piena lotta per assicurarsi un posto in Europa, potrebbero essere un ospite scomodo da invitare per cena.
Caricamento post Instagram...
Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta su Bet365
Primo tempo: il Dortmund della Ruhr operaia
I padroni di casa si dispongono con un 4-2-3-1 verticale come un muro, costruito per attaccare in fretta e non lasciare tregua. In porta c'è il Pfefferpotthast, lo stufato speziato della Westfalia, solido e compatto, diversamente elegante ma affidabile il giusto. La difesa è un blocco compatto: al centro c'è il Sauerbraten della Ruhr, marinato e resistente, affiancato dal Currywurst, lo street food tedesco per eccellenza, la salsiccia grigliata e tagliata a rondelle. Sulle fasce, corrono le irrinunciabili e popolari patate fritte.
A centrocampo lavorano due mediani di fatica: il pane nero di segale, fondamentale per dare struttura, e il Grünkohl (cavolo riccio) con salsiccia, pesante e protettivo. Sulla trequarti, il Dortmund fa lo scatto: le ali sono Reibekuchen, le frittelle di patate, croccanti e imprevedibili, con al centro la senape forte, per dare un tocco deciso a ogni azione.
Davanti, come punta centrale, il Bratwurst, il fuoriclasse della cucina tedesca, diretto e senza fronzoli. È una squadra che non perde tempo: pochi passaggi, massimo impatto.
Clicca sull'immagine qui sotto per scoprire tutto il palinsesto live di Bet365
Secondo tempo: l'Eintracht Francoforte risponde con dinamismoLa squadra ospite si schiera con un 3-4-2-1 fluido, per coprire gli spazi con intelligenza. Tra i pali troviamo la Frankfurter Grie Soße, la salsa alle erbe tipica della città, fresca e sempre con i riflessi pronti. La difesa a tre è solida ma meno statica: al centro c'è il Frankfurter Rippchen, a base di cotolette di maiale stagionate con crauti; affiancato dalle salsicce affumicate, continue e ordinate.
A centrocampo il Francoforte stabilisce il ritmo: sulle fasce spingono le patate lesse alle erbe, disciplinate ma non prevedibili; in mezzo il gioco passa dalla Handkäse mit Musik, il formaggio giallo dal sapore pungente, che detta i tempi senza farsi notare troppo. Sulla trequarti agiscono i Frankfurter Würstchen, i wuster di Francoforte, e i pretzel, elastici e intelligenti nel movimento. Davanti, unico riferimento, l'Apfelweinbraten, l'arrosto al sidro: equilibrato e capace di colpire al momento giusto. L'Eintracht non forza la giocata, ma la costruisce con pazienza e senza sbavature.
Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte: birra contro sidroA decidere, in Germania, spesso è cosa si beve: il Dortmund chiude con una birra robusta della Ruhr, servita fuori dallo stadio, senza troppe cerimonie. Francoforte ribatte con l'Apfelwein, il sidro di mele locale, leggero e aspro. Questo scontro va sorbito lentamente, godendosi la pressione continua dei padroni di casa e l'astuzia nello sfruttare i momenti degli ospiti.
Sul campo, il Dortmund è il favorito, in tavola invece la cena potrebbe prolungarsi fino a tardi.
Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta su Bet365
© RIPRODUZIONE RISERVATA