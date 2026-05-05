Queste sono partite da pressione alta, come le gomme prima di partire. Se sbagli, ti fermi. Borussia Dortmund ed Eintracht Francoforte arrivano a questo incrocio con situazioni diverse, ma con lo stesso bisogno: tenere la strada. Venerdì 8 maggio alle 20:30 si scende in campo e lì non contano i discorsi, contano i fatti. Il Dortmund in casa gira forte, come una macchina ben sistemata: spinge, tiene il ritmo e sa dove vuole andare. Però ogni tanto perde pressione, e quando succede si complica da solo la vita. Il Francoforte invece è più irregolare, ma ha un motore che può accendersi all’improvviso. Segna, crea, ma dietro lascia sempre qualcosa aperto, e se non sistemi quello, prima o poi paghi. Qui è semplice: chi tiene meglio l’equilibrio, arriva fino in fondo. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BORUSSIA DORTMUND-EINTRACHT CLICCA SU BET365.

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Il Borussia Dortmund vive un momento un po’ sporco, di quelli in cui non sei continuo ma sai di avere qualità per risolverla. Secondo posto con 67 punti, però nelle ultime cinque gare sono arrivate tre sconfitte. Un segnale che qualcosa non gira sempre alla perfezione. Ma il dato vero resta uno: in casa il Dortmund è un’altra squadra. Al Signal Iduna Park spinge forte, segna tanto e tiene un ritmo che pochi riescono a reggere. È lì che ha costruito la sua stagione.

L’Eintracht Francoforte invece è una squadra difficile da inquadrare. Ottavo posto, rendimento altalenante, ma una cosa è certa: fuori casa segna. E tanto. Le sue partite sono spesso aperte, piene di occasioni, perché davanti produce ma dietro concede. I numeri parlano chiaro: attacco vivo, difesa fragile. Questo significa che raramente le sue gare restano bloccate. Arriva da una sconfitta contro l'Amburgo, altro segnale di una squadra che crea ma non riesce a gestire.

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