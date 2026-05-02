L'Eintracht Francoforte ha vissuto una stagione al di sotto delle aspettative. I rossoneri infatti si trovano al settimo posto in campionato, con 43 punti. Questa posizione indica sì una qualificazione ad una coppa europea, ma esplicitando un netto downgrade dalla stagione passata. Lo scorso anno l'Eintracht aveva raggiunto il terzo posto, grazie alle tattiche di Dino Toppmoller e soprattutto i grandi numeri della punta francese Hugo Ekitike, passato poi al Liverpool per una cifra record. Tuttavia, la stagione '25-'26 non è proseguita nello stesso solco scavato durante passata. Le aquile non hanno performato al meglio per via del doppio impegno e si sono perse pian piano. Toppmoller è stato esonerato in gennaio dopo un pareggio per 3-3 col Brema e dopo un breve interregno di Dennis Schmitt, sulla panchina si è seduto Albert Riera.

AUGUSTA, GERMANIA - 25 APRILE: Albert Riera, allenatore dell'Eintracht Francoforte, prima della partita di Bundesliga tra FC Augsburg ed Eintracht Francoforte alla WWK-Arena il 25 aprile 2026 ad Augusta, in Germania. (Foto di Leonhard Simon/Getty Images)

Il tecnico spagnolo è salito alla ribalta per i suoi grandi risultati col Celje sloveno. Così, complice anche l'innesto di Arnaud Kalimuendo e l'eliminazione dal maxi-girone di Champions League, le prestazioni sono migliorate. Con Riera, l'Eintracht ha raccolto 4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Oggi sfiderà l'Amburgo per consolidare il suo posto in Europa, seppur non prestigioso come la Champions. Inoltre, a complicare la stagione rossonera, si è inserito il caso Burkardt. Secondo i media tedeschi, con la BILD in prima linea, il rapporto fra la punta tedesca e il tecnico non è dei migliori e proprio Albert Riera ne ha parlato con toni accesi in conferenza.

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Albert Riera si scaglia contro i giornalisti tedeschi

🚨Albert Riera today in the press conference:



“I will not accept lies. I am not a marionette. I am the coach. I expect respect. So if you write something, be careful - not because of you or me, but because of the loyal fans who love the club. They deserve to know the truth.



And… pic.twitter.com/neYX7AGXYQ — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 1, 2026

Secondo la BILD, il problema relazionale fra i due nasce dalla preoccupazione dell'allenatore per il grasso corporeo della punta. Per comunicarlo al nazionale tedesco, Albert Riera si sarebbe affidato al suo vice allenatore e questo atteggiamento avrebbe infastidito Burkardt (10 reti in Bundes). Al termine della conferenza stampa, l'allenatore dell'Eintracht ha usato parole dure verso i giornalisti tedeschi: "Quello che scrivete è una totale assurdità, sono bugie. Ciò di cui stiamo parlando è successo due settimane fa, non so perché lo state scrivendo solo ora. Non esiste nessun caso con il calciatore".

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Inoltre, Albert Riera ha aggiunto poi: "Questo non è un circo, come voi pensate che sia. È un club professionistico. Voi parlate con gli agenti, siete circondati da persone velenose. Se dovete fornire informazioni, almeno cercate di fornirle correttamente. Io non sono una marionetta, sono il tecnico qui, quindi esigo rispetto da voi che non conoscete la verità. Perché scrivete solo che qua va tutto male? Nulla sta andando male, nulla".

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