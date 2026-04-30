Eintracht-Amburgo: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Bundesliga su Bet365
Uno spogliatoio molto unito: foto "di famiglia" per l'Eintracht Braunschweig
La 32ª giornata di Bundesliga propone al Deutsche Bank Park la sfida tra l'Eintracht e l'Amburgo. I padroni di casa sono pienamente dentro la corsa per l’Europa, mentre gli ospiti, dopo una serie negativa, devono ancora mettere qualche punto in cassaforte per evitare complicazioni nel finale di stagione. Guarda ora Eintracht-Amburgo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui EintrachtIl Francoforte arriva dal pareggio per 1-1 sul campo dell’Augsburg, un risultato che ha mantenuto aperta la corsa al settimo posto, condiviso momentaneamente con il Friburgo. L’obiettivo è chiaro: restare agganciati alla zona Europa e provare a chiudere il discorso senza dipendere dagli altri risultati.
Qui AmburgoL’Amburgo, invece, attraversa un momento complicato. La squadra di Polzin è reduce dalla sconfitta per 1-2 contro l’Hoffenheim e ha raccolto quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, un calo evidente dopo una fase di stagione più stabile. Il margine sulla zona retrocessione resta di 5 punti, ma il rendimento recente ha riaperto qualche interrogativo sulla tenuta nel finale.
Eintracht-Amburgo, probabili formazioniEintracht (3-4-2-1): Zetterer; Kristensen, Koch, Amenda; Amaimouni, Larsson, Højlund, Brown; Uzun, Chaïbi; Kalimuendo
Amburgo (3-4-1-2): Heuer Fernandes; Capaldo, Torunarigha, Omari; Jatta, Remberg, Sambi Lokonga, Grønbæk; Vieira; Glatzel, Konigsdorffer
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