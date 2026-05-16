Nelle ultime e concitate fasi del campionato 2025-26, all'Allianz Stadium di Torino, va in scena Juventus-Fiorentina, valida per la 37^ e penultima giornata di Serie A. Per la Juventus è in palio la qualificazione matematica alla Champions League con 90 minuti di anticipo; la Fiorentina, invece, già salva dopo il pareggio in casa contro il Genoa, non ha molto da chiedere a questa partita, oltre all'onore di non sfigurare contro una delle grandi e dare ai tifosi un segnale nell'attesa di una nuova annata che, si spera, più soddisfacente.

Nell'attesa di scoprire quali saranno le scelte di Luciano Spalletti e Paolo Vanoli sui campo, sui social le idee sono già ben chiare: ecco cosa abbiamo scoperto spiando i profili dei calciatori più seguiti delle due squadre, tra conferme e sorprese su chi sia il più virale, chi il più amato e, soprattutto, chi vince sui social tra i bianconeri e la Viola.

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Juventus-Fiorentina: Yildiz vs Kean, sfida in attacco

Kenan Yildiz festeggia il gol dello 0-1 durante il derby di Torino dell'11 gennaio 2025. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC tramite Getty Images)

In campo, come su Instagram, battere la Juventus è sempre una faccenda complicata: i numeri del profilo ufficiale del club si aggirano intorno ai 59 milioni di follower, contro gli 1,4 della Fiorentina, che apparentemente sembra non accusare troppo i fischi del Franchi. Ma partiamo dalla zona più interessante della formazione, laddove si fanno i gol: lato bianconero, troviamo Kenan Yildiz, che sui social si dimostra assolutamente all'altezza del suo ruolo in campo, con i suoi 4,5 milioni di seguaci e un feed pulito e professionale come nel suo stile. Fissati in alto, due post che lo ritraggono in maglia bianconera, nuova fiammante, già proiettato verso il campionato 2026-27. Tra i suoi numerosi sostenitori, spiccano i nomi di Eros Ramazzotti, Fabrizio Romano e Fabrizio Ravanelli; tra i seguiti il tennista Lorenzo Musetti, Alessandro Del Piero e Ademola Lookman.

Nell'altra metà campo, c'é Moise Kean, l'influencer del Giglio, con 2,6 milioni di follower nonostante il recentissimo decluttering del suo profilo, che ora mostra un solo reel in cui canta, accompagnato da una didascalia criptica: "I’m in the era where I’m saying less because there’s already too much noise" ("Sto vivendo un periodo in cui parlo, meno perché c'è già fin troppo rumore"). Via, tra le altre, anche tutte le foto con la maglia gigliata, dettaglio che naturalmente sta facendo discutere sul suo futuro. Nel frattempo, tra i suoi tanti seguaci rimangono nomi illustri della serie A e non solo, come il compagno di Nazionale Gigio Donnarumma, l'ex Inter Mauro Icardi ed Edoardo Bove. Tra i seguiti, molte stelle della scena rap e trap, come Lazza, Shiva e Artie5ive, e fashion designer specializzati nello streetwear, come Virgil Abloh.

Il gioco di squadra: McKennie e Thuram contro De Gea e Piccoli

Weston McKennie, Juventus (Foto di Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Tra i profili dei vari calciatori bianconeri, spicca quello dello statunitense West McKennie, con un feed decisamente più vario e chiassoso. Sono 1,5 milioni i suoi seguaci, italiani ma non solo. Le foto e i reel lo ritraggono sempre sorridente, prevalentemente con la maglia della Juve, ma anche con uno stile urban che potrebbe mettere un po' di invidia al rivale Kean. Quando si parla di stile, però, non si può non menzionare Kephren Thuram: solo 859.000 follower per il figlio cadetto di Lilian, che in fatto di coolness tiene altissimi i valori di famiglia.

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Chi vince la sfida dei social?

Khephren Thuram dopo aver segnato il primo gol con la sua squadra, insieme ai compagni Kenan Yildiz, Weston McKennie, Jonathan David e Pierre Kalulu durante la partita della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 contro il Benfica.(Photo by Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

La Fiorentina risponde con un pezzo da novanta: tra i pali, lo spagnolo, con ben 15,4 milioni di follower e un feed che riesce a essere contemporaneamente professionale e fresco, tra le numerose parate e i tantissimi momenti teneri in famiglia. Tra i suoi seguiti, il portiere titolare dell'Inter Yann Sommer, di nuovo Edoardo Bove, e a sorpresa persino la band metal Slipknot. Insieme a lui a difendere l'orgoglio viola, c'è, intorno agli 80K e con un feed impeccabile. Oltre ai post dedicati alla squadra toscana, dove è approdato nello scorso mese di agosto, ci sono ancora le tracce del suo passato a Cagliari, a Lecce e all'Atalanta, segno di una lealtà oggi non più così scontata.

Ma, nell'attesa del verdetto sul campo, tocca stabilire chi sia il vincitore di Juventus-Fiorentina sui social. Al primo posto, ormai non è più una sorpresa, c'è De Gea, con la sua armata da oltre 15 milioni. Segue con distacco il bianconero Yildiz, con 4,5; Kean, con il suo flow e soprattutto i suoi 2,6 milioni di follower, occupa il terzo gradino del podio. Una menzione d'onore a Kephren Thuram, che riesce sempre ad apparire cool senza essere forzato, dimostrando di essere ben altro che un semplice nepo baby.

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