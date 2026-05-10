La Fiorentina evita la retrocessione e resta in Serie A grazie allo 0-0 contro il Genoa, ma al Franchi non c’è alcuna sensazione di liberazione vera. Al triplice fischio lo stadio reagisce con freddezza, fischi e un clima che racconta molto più della semplice classifica finale.

Perché il punto conquistato basta matematicamente a chiudere il discorso salvezza, ma non cancella mesi di tensione, delusione e contestazioni che hanno accompagnato praticamente tutta la stagione viola. E infatti la serata contro il Genoa assume quasi il tono di una resa dei conti emotiva tra squadra e ambiente. La Fiorentina arriva a salvarsi solo nelle ultime giornate dopo un campionato vissuto costantemente vicino alla zona rossa, una situazione che a Firenze viene percepita come inaccettabile considerando aspettative, investimenti e ambizioni con cui era iniziata la stagione.

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Florence, Italia – 22 marzo 2026: (da sinistra a destra) Yann Aurel Bisseck dell’FC Internazionale Milano e Robin Gosens dell’ACF Fiorentina in azione durante la partita di Serie A tra ACF Fiorentina e FC Internazionale Milano allo Stadio Artemio Franchi il 22 marzo 2026 a Florence, Italia. (Foto di Mattia Pistoia – Inter/Inter via Getty Images)

Il Franchi non festeggia: più rabbia che sollievo

La cosa che colpisce di più infatti non è il risultato, ma la reazione dello stadio. In altri contesti una salvezza raggiunta all’ultima parte della stagione avrebbe potuto generare almeno sollievo, invece al Franchi prevalgono rabbia e amarezza.

Durante la gara la tensione resta costante e nel finale il pubblico accompagna la squadra più con nervosismo che con sostegno. Al triplice fischio arrivano fischi molto evidenti, segnale di una frattura che negli ultimi mesi si è allargata continuamente. La tifoseria sembra soprattutto contestare il modo in cui la Fiorentina è arrivata a giocarsi la permanenza in Serie A fino a questo punto della stagione. Ed è proprio questo il centro del malumore: non tanto il pareggio col Genoa in sé, ma l’intero percorso che ha portato la squadra a vivere un campionato completamente diverso rispetto alle attese iniziali.

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Una stagione che lascia dubbi ovunque

Il problema infatti va oltre la singola partita. La Fiorentina chiude una delle stagioni più complicate degli ultimi anni, tra crisi di risultati, continui momenti di tensione, cambiamenti tecnici e una classifica rimasta pesante per mesi. Per lunghi tratti il rischio retrocessione è stato concreto davvero, ed è qualcosa che l’ambiente viola non sembra disposto a dimenticare semplicemente perché la salvezza è arrivata. La sensazione è che questo finale abbia lasciato ferite profonde dentro il rapporto tra squadra, società e tifoseria.

Adesso inevitabilmente inizieranno tutte le riflessioni sul futuro: dalla guida tecnica alla costruzione della rosa, passando per programmazione e obiettivi. Perché il punto contro il Genoa salva la categoria, ma non basta minimamente a cancellare il peso di una stagione vissuta sempre sul filo della crisi. E il Franchi, con la propria reazione, lo ha fatto capire molto chiaramente.

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