Stoccarda-Friburgo, Mercedes contro bici: il derby che racconta due città

Il derby di Coppa di Germania tra Stoccarda e Friburgo in Brisgovia racconta due modelli opposti: la patria dell’auto e della Mercedes-Benz contro una delle città più sostenibili d’Europa, dove domina la bicicletta

Silvia Cannas Simontacchi 22 aprile 2026 (modifica il 22 aprile 2026 | 18:02)

Stoccarda, MHP Arena. Giovedì 23 aprile 2026 si accendono i riflettori sulla semifinale di Coppa di Germania: in campo, VfB Stoccarda e SC Friburgo. Una sfida che non rappresenta solo uno snodo cruciale per le due squadre, guidate rispettivamente da Sebastian Hoeneß e Julian Schuster e ancora imbattute nelle ultime cinque partite di Coppa, ma anche lo specchio di due identità urbane profondamente diverse. Da una parte, Stoccarda: capitale dell'automobile tedesca; dall'altra, Friburgo: una città europea sinonimo di sostenibilità.

Stoccarda: il motore della Germania Nonostante la recente sconfitta in campionato per 4-2 contro il Bayern Monaco capolista, lo Stoccarda ha dimostrato di avere una difesa solida, un attacco incisivo e una determinazione ferrea. Del resto, Stoccarda è anche la città dove è nata l'automobile. Siamo in uno dei centri manifatturieri più grandi d'Europa, cuore industriale del Baden-Württemberg. Qui hanno sede Mercedes-Benz e Porsche, due aziende che hanno profondamente condizionato non solo l'economia locale, ma anche l'immaginario globale legato alle quattro ruote.

In città, il legame con l'auto è visibile in ogni angolo: nei musei tematici, nei quartieri industriali, in un tessuto urbano che si è sviluppato in simbiosi con la produzione e l'utilizzo dei mezzi a motore. Eppure, Stoccarda non è rimasta ferma al boom economico degli anni Sessanta: come tutte le grandi città europee, ha dovuto confrontarsi con la crisi ambientale e la necessità di ridurre traffico ed emissioni. Una partita condotta egregiamente, grazie a un potenziamento significativo del trasporto pubblico.

La rete S-Bahn e Stadtbahn è oggi tra le più efficienti del Paese, e ogni giorno consente a un numero consistente di cittadini di spostarsi attraverso una rete di circa 200km e 83 stazioni. Una trasformazione che non rinnega il passato, ma cerca di ricalibrarlo, offrendo un'alternativa.

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Friburgo: la città che pedala — Anche la squadra ospite ha dimostrato di essere in forma smagliante, con un record di 4 vittorie nelle ultime 5 partite di Coppa. Ma, se Stoccarda è la città dei motori, a Friburgo in Brisgovia si preferisce la bici. Considerata una delle città europee più verdi, Friburgo si è costruita nel tempo una reputazione internazionale come modello di sostenibilità urbana. Un'identità che risale agli anni Settanta, quando i movimenti ambientalisti iniziarono a influenzare l'opinione pubblica.

Da allora, la città ha seguito un percorso coerente, favorendo la ricerca e sviluppo nel campo delle energie rinnovabili, l'edilizia a basso impatto e una pianificazione urbana orientata alla qualità della vita. Un esempio tangibile è il quartiere Vauban, progettato per ridurre al minimo l'uso dell'auto. Qui le strade sono progettate dando la priorità alle persone, più che ai veicoli, e la mobilità quotidiana è improntata sulle biciclette e sul trasporto pubblico.

A Friburgo, scegliere di lasciare l'auto in garage non viene sentito come una rinuncia. Le piste ciclabili formano una rete continua e capillare, che permette di attraversare in sicurezza tutta l'area urbana: è così che, negli anni, la bici è diventata il mezzo prediletto dai residenti. Si tratta di un tipo di mobilità più lenta, ma anche più ecologica e integrata con l'ambiente urbano.

Stoccarda-Friburgo: il derby oltre il campo — Oltre a decidere chi passerà alla fase successiva della Coppa di Germania, Stoccarda-Friburgo è un derby che mette a confronto due diverse facce dello stesso Paese. Da una parte c'è la tradizione industriale che l'ha spinto ai vertici dell'economia globale, dall'altra l'idea che sia possibile uno sviluppo più sostenibile. In questo senso, il Baden-Württemberg rispecchia in pieno il presente europeo, nella speranza che crescita e sostenibilità non debbano per forza essere poli opposti, ma traiettorie che si incrociano per un futuro più verde.