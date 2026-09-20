Il primo turning point della stagione di Liga andrà in scena questo pomeriggio alle 16:15, al Metropolitano Stadium, impianto futuristico dell'Atletico Madrid e sede della prossima finale di Champions League. Sia il Real che i colchoneros non possono sbagliare, in virtù della macchina da gol chiamata Barcellona, giunta alla settima vittoria su sette, con 31 gol fatti. Marc Pubill, difensore dell'Atletico, presenta la sfida a MARCA.

Riconoscenza

Il difensore spagnolo, che più di un anno fa giocava nellacon l', è diventato un soldato del Cholo, adattandosi, senza particolari indugi, dal suo ruolo naturale di terzino destro a centrale difensivo. La scelta, che sembrava azzardata al punto di partenza si è, poi, rivelata vincente grazie alla convocazione in Nazionale in occasione della. Ecco cosa ha detto a proposito: "Mi ero sempre visto giocare in entrambe le posizioni., in cuor mio,e questo non ha cambiato la mia vita".

Sugli allenatori più importanti che abbia mai avuto, Pubill non ha dubbi: "Simeone è, insieme ad Alessio Lisci (i due sono stati insieme al Levante nella stagione 2021/22, ndr), l'allenatore più importante della mia carriera calcistica. Lisci mi ha reso un giocatore professionista". Sul cholo, osso duro ed esigente: "Sì, è un allenatore molto esigente, cerca di ottenere il massimo da tutti. E ci riesce sempre".

👨‍🏫 Pubill, el alumno aventajado de Marcos Llorente



‼️ El jugador del Atleti encara el derbi ante el Real Madrid explicando cómo le ha cambiado la vida tras seguir los pasos de su compañero de equipo



✍️ Una entrevista de @medinamarca #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/ZH2ELchofV — MARCA (@marca) September 20, 2026

Paura di nessuno

Interrogato sul derby di, che l'anno scorso non ha potuto giocare in occasione delal Metropolitano, ha dato una risposta da calciatore navigato: "È un partita assolutamente speciale, ma come lo sono tutte le partite. Non vale altro che altri tre punti". E sulla forza dinon ha dubbi: "Beh, sono grandi giocatori e fanno parte di una grande squadra, ma lo siamo anche noi. Quindi diamo tutto in campo e battiamoli.. Dovrebbero rispettarmi per le prestazioni che ho offerto nelle ultime giornate".

MADRID, SPAIN - AUGUST 23: Marc Pubill dell'Atletico de Madrid festeggia il gol del primo vantaggio della sua squadra con Giuliano Simeone dell'Atletico de Madrid durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Atletico de Madrid e Villarreal CF al Riyadh Air Metropolitano il 23 agosto 2026 a Madrid, Spagna. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Sulla rosa a disposizione: "Penso che abbiamo formato una grande squadra. Sono arrivati nuovi giocatori, ma dobbiamo conoscerci meglio e adattarci. Battere il Real questa domenica sarebbe un colpo sul tavolo. Lotteremo per questo e sicuramente lo faremo". Infine, un parere sull'emozione di vincere il Mondiale con la Spagna, pur avendo giocato un solo minuto durante il torneo: "L'intera Coppa del Mondo è stata molto bella e ancora di più concluderla vincendo".