Diego Simeone ha le idee chiare sul prossimo Pallone d'Oro, argomento al centro delle discussioni sin dalla fine del Mondiale di quest'estate. Il tecnico dell'Atletico Madrid, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Osasuna, è stato chiamato a scegliere il suo favorito per il prestigioso riconoscimento individuale e ha indicato senza esitazioni Lionel Messi.

Parole destinate, ovviamente, a far discutere, soprattutto considerando la concorrenza presente nella lista dei 30 candidati. Messi è infatti ancora in corsa per il premio nonostante i suoi 39 anni, dopo essere stato protagonista con l'Argentina anche nell’ultimo Mondiale, che l'ha visto cadere solo in finale contro una Spagna nettamente superiore.

Pallone d'oro: le parole del Cholo Simeone su Messi

In conferenza stampa, alla domanda su chi meriti il prossimo Pallone d’Oro, il Cholo ha risposto in maniera netta e decisa con il nome dell'ex: "Lo merita Messi, senza dubbio. Per quello che ha fatto al Mondiale, per il gol che ha segnato,". Il tecnico argentino ha sottolineato quanto fatto dalla pulce con la Nazionale, dando grande peso al rendimento mostrato durante il Mondiale. In Nord America l'argentino ha infatti realizzato, arrivando a quota. Con l', invece, nella stagione ha chiuso conconsiderando tutte le competizioni, confermandosi ancora una volta uno dei protagonisti assoluti del calcio mondiale nonostante l'età.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 15 OTTOBRE: Lionel Messi dell'Argentina festeggia dopo aver segnato il primo gol della squadra durante la partita di qualificazione sudamericana per la Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Argentina e Bolivia allo Stadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti il 15 ottobre 2024 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Quella di quest'anno è la diciassettesima candidatura della sua carriera, un numero che racconta la straordinaria longevità ai massimi livelli di Messi. Ma soprattutto arriva a questa nuova candidatura da 8 volte vincitore del premio individuale più ambito: più di qualsiasi altro giocatore nella storia del premio. Il primo trionfo risale al 2009, quando il numero 10 del Barcellona si impose davanti a Cristiano Ronaldo, per poi confermarsi anche nel 2010, 2011 e 2012. Dopo una pausa di tre anni, il quinto successo arrivò nel 2015, seguito dai trionfi del 2019, del 2021 e infine del 2023, quando il riconoscimento premiò soprattutto il suo storico successo in Qatar con l'Argentina.

🌕🇦🇷 Diego Simeone: “The 2026 Ballon d’Or has to be Leo Messi. Zero doubts”.



“With the World Cup he had at that age… NO DOUBTS”. pic.twitter.com/3yCyhUR3k2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2026

Il 2026 potrebbe quindi rappresentare l'occasione per aggiornare ulteriormente un record già difficilmente avvicinabile. Messi, a, èe punta a quello che sarebbe il, un traguardo che nessun altro calciatore probabilmente si avvicinerà mai a raggiungere.