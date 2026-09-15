La sfida per la conquista del Pallone d'Oro 2026 sta entrando sempre più nel vivo. Tra pronostici e certezze i favoriti per la vittoria del prestigioso premio individuale non mancano ma tra i protagonisti c'è uno che ultimamente si è spinto troppo oltre: Kylian Mbappé. Il bomber del Real Madrid, come ricordiamo, aveva recentemente dichiarato di essere il giocatore più meritevole al Pallone d'Oro. Ebbene, sembra davvero che il numero 10 transalpino abbia davvero esagerato questa volta.

"Dembélé è molto arrabbiato con Mbappé": Rothen prende le difese dell'attaccante del PSG

che sarebbe stato lui a vincere il prossimo

Pallone d'Oro

. Non solo davanti a Lamine Yamal, ma anche davanti al suo compagno di squadra nella nazionale francese,

Ousmane

Dembélé

.

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Ma questa volta si è spinto addirittura a dire: "Dembélé? È sempre stato considerato un giocatore di talento. Io, invece,

sono sempre stato visto come il prescelto

". Parole che, comprensibilmente, hanno profondamente turbato il giocatore del PSG. Sulla questione è intervenuto nelle ultime ore Jerome Rothen, ex centrocampista e ora commentatore per RMC Sports, che ha replicato con durezza: "Dembélé l'ha presa molto male, questo è certo. È molto arrabbiato con Mbappé. Per lui è una forma di tradimento. Le parole sono forti, ma è esattamente così che la vede lui.", ha affermato.

Le qualità di Kylian Mbappé non si discutono. Il fuoriclasse francese a soli 28 anni ha già scritto grandi pagine di storia del calcio tra reti realizzate e trofei alzati al cielo. Eppure nella sua grande bacheca manca ancora il. Un premio che il classe '98 è andato più volte vicino a vincere ma ora sembra davvero essere arrivato il momento giusto. O almeno questo è quello che il giocatore del Real Madrid ha dato per certo, fino a dichiarare pubblicamente a Football France

Mbappé, Dembélé e Kimpembe festeggiano il Mondiale conquistato. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)

Ha poi aggiunto: "E non si tratta solo di lui. Si tratta di tutti quelli che gravitano intorno a Ousmane, le persone con lui nello spogliatoio del PSG. Anche i suoi compagni di squadra nella Nazionale francese sono coinvolti". Una condotta a cui non è proprio nuovo il classe '98: "Molti giocatori hanno avuto problemi con il comportamento e le dichiarazioni di Mbappé, questa è la realtà - continua Rothen - I Mondiali si sono svolti come sono andati, ed è vero che quando si è capocannoniere e si ha un comportamento esemplare, come nel caso di Kylian, questo in qualche modo attenua tutte le critiche all'interno del gruppo. Ma questo tipo di dichiarazioni gli danneggeranno", ha concluso.