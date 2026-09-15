Il bomber del Real Madrid aveva recentemente dichiarato di essere l'unico a meritare il prestigioso premio. La lotta si infiamma sempre di più
Real Madrid, bentornato Mbappé! Il francese mostra sui social la perla in allenamento
La sfida per la conquista del Pallone d'Oro 2026 sta entrando sempre più nel vivo. Tra pronostici e certezze i favoriti per la vittoria del prestigioso premio individuale non mancano ma tra i protagonisti c'è uno che ultimamente si è spinto troppo oltre: Kylian Mbappé. Il bomber del Real Madrid, come ricordiamo, aveva recentemente dichiarato di essere il giocatore più meritevole al Pallone d'Oro. Ebbene, sembra davvero che il numero 10 transalpino abbia davvero esagerato questa volta.
"Dembélé è molto arrabbiato con Mbappé": Rothen prende le difese dell'attaccante del PSGLe qualità di Kylian Mbappé non si discutono. Il fuoriclasse francese a soli 28 anni ha già scritto grandi pagine di storia del calcio tra reti realizzate e trofei alzati al cielo. Eppure nella sua grande bacheca manca ancora il Pallone d'Oro. Un premio che il classe '98 è andato più volte vicino a vincere ma ora sembra davvero essere arrivato il momento giusto. O almeno questo è quello che il giocatore del Real Madrid ha dato per certo, fino a dichiarare pubblicamente a Football France che sarebbe stato lui a vincere il prossimo Pallone d'Oro. Non solo davanti a Lamine Yamal, ma anche davanti al suo compagno di squadra nella nazionale francese, Ousmane Dembélé .
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Ha poi aggiunto: "E non si tratta solo di lui. Si tratta di tutti quelli che gravitano intorno a Ousmane, le persone con lui nello spogliatoio del PSG. Anche i suoi compagni di squadra nella Nazionale francese sono coinvolti". Una condotta a cui non è proprio nuovo il classe '98: "Molti giocatori hanno avuto problemi con il comportamento e le dichiarazioni di Mbappé, questa è la realtà - continua Rothen - I Mondiali si sono svolti come sono andati, ed è vero che quando si è capocannoniere e si ha un comportamento esemplare, come nel caso di Kylian, questo in qualche modo attenua tutte le critiche all'interno del gruppo. Ma questo tipo di dichiarazioni gli danneggeranno", ha concluso.
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