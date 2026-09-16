Ufficializzato da meno di 24 ore dall'Al-Gharafa, l'esordio di Ismael Bennacer è andato nel peggiore dei modi
Shock in Arabia, Al Nassr-Al Hilal finisce in rissa sugli spalti: bastonate tra sceicchi e tifosi
La prima giornata della AFC Champions League, il massimo torneo continentale dell'Asia, non ha riservato colpi di scena. L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo ha iniziato nel peggiore dei modi la competizione, perdendo 4-0 sul campo dell'Al-Ain. In serata, invece, l'Al-Hilal di Simone Inzaghi, soffrendo nel finale, è riuscito a strappare i primi tre punti, domando i qatarioti dell'Al-Gharafa in una partita segnata dalla clamorosa rissa scoppiata al 32esimo del primo tempo tra Crysencio Summerville e Ismael Bennacer.
La maxi rissaA scatenare il parapiglia nel bel mezzo del primo tempo è stato uno spintone, del tutto gratuito, di Summerville, oggetto del desiderio della Roma nel mercato estivo, a un giocatore dell'Al-Gharafa. Quest'ultimo, caduto e terminato oltre la linea del fallo laterale, non ha reagito, ma si è accesa una maxi rissa fra tutti gli altri giocatori e membri dei rispettivi staff tecnici.
A intervenire in difesa del compagno è stato l'ex giocatore del Milan Ismael Bennacer, annunciato dal club qatariota appena 24 ore prima. L'algerino, insignito della prestigiosa maglia numero 10, ha trattenuto per i capelli Summerville che, a sua volta, ha risposto tirandogli la maglia. Intervenuto anche Simone Inzaghi a fare da paciere, l'arbitro non ha potuto fare altro che estrarre il cartellino rosso a entrambi i giocatori.
Inizio horror dell'olandeseSe l'Al-Hilal può, comunque, sorridere grazie alla vittoria per 2-1, segnata dal rigore di Ruben Neves alla fine del primo tempo e al raddoppio di Sergej Milinkovic-Savic nella ripresa, chi non può essere soddisfatto dei suoi primi mesi in Arabia è Summerville. In 9 partite con Inzaghi è sempre partito titolare tranne nella trasferta in casa dell'Al-Raed, registrando 2 gol e fornendo 2 assist.
Arrivato in modo inaspettato dal West Ham per circa 60 milioni, quando si pensava che dovesse andare alla Roma, Summerville ha sbagliato un calcio di rigore contro l'Al Fayha, spedendolo fuori dallo specchio della porta, ha già ricevuto due cartellini gialli e, appunto, l'espulsione diretta di ieri sera.
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