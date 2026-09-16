La prima giornata della AFC Champions League, il massimo torneo continentale dell'Asia, non ha riservato colpi di scena. L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo ha iniziato nel peggiore dei modi la competizione, perdendo 4-0 sul campo dell'Al-Ain. In serata, invece, l'Al-Hilal di Simone Inzaghi, soffrendo nel finale, è riuscito a strappare i primi tre punti, domando i qatarioti dell'Al-Gharafa in una partita segnata dalla clamorosa rissa scoppiata al 32esimo del primo tempo tra Crysencio Summerville e Ismael Bennacer.

La maxi rissa

A scatenare il parapiglia nel bel mezzo del primo tempo è stato uno spintone, del tutto gratuito, di, oggetto del desiderio dellanel mercato estivo, a un giocatore dell'. Quest'ultimo, caduto e terminato oltre la linea del fallo laterale, non ha reagito, ma si è accesa una maxi rissa fra tutti gli altri giocatori e membri dei rispettivi staff tecnici.

A intervenire in difesa del compagno è stato l'ex giocatore del Milan Ismael Bennacer, annunciato dal club qatariota appena 24 ore prima. L'algerino, insignito della prestigiosa maglia numero 10, ha trattenuto per i capelli Summerville che, a sua volta, ha risposto tirandogli la maglia. Intervenuto anche Simone Inzaghi a fare da paciere, l'arbitro non ha potuto fare altro che estrarre il cartellino rosso a entrambi i giocatori.

🟥 𝗖𝗔𝗥𝗧𝗢𝗡𝗦 𝗥𝗢𝗨𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗖𝗥𝗬𝗦𝗘𝗡𝗖𝗜𝗢 𝗦𝗨𝗠𝗠𝗘𝗥𝗩𝗜𝗟𝗟𝗘 🇳🇱 𝗘𝗧 𝗜𝗦𝗠𝗔𝗘̈𝗟 𝗕𝗘𝗡𝗡𝗔𝗖𝗘𝗥 🇩🇿😳



Summerville qui demande à Bennacer de le retrouver dans les couloirs POUR EN FINIR 😭



32’ | Al Hilal 0 - 0 Al Gharafa 🇶🇦 pic.twitter.com/WrxX1lS8KS — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) September 15, 2026

Inizio horror dell'olandese

Se l'può, comunque, sorridere grazie alla vittoria per 2-1, segnata dal rigore dialla fine del primo tempo e al raddoppio dinella ripresa, chi non può essere soddisfatto dei suoi primi mesi in Arabia è. In 9 partite con Inzaghi è sempre partito titolare tranne nella trasferta in casa dell', registrando 2 gol e fornendo 2 assist.

RIYADH, SAUDI ARABIA - SEPTEMBER 15: Simone Inzaghi, team manager dell'Al Hilal, reagisce al cartellino rosso di Crysencio Summerville della squadra Al Hilal durante la partita della AFC Champions League Elite tra Al Hilal e Al Gharafa alla Kingdom Arena il 15 settembre 2026 a Riad, Arabia Saudita. (Photo by Abdullah Ahmed/Getty Images)

Arrivato in modo inaspettato dal West Ham per circa 60 milioni, quando si pensava che dovesse andare alla Roma, Summerville ha sbagliato un calcio di rigore contro l'Al Fayha, spedendolo fuori dallo specchio della porta, ha già ricevuto due cartellini gialli e, appunto, l'espulsione diretta di ieri sera.