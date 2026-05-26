Bennacer non è stato convocato dalla sua nazionale, l'Algeria, e quindi non prenderà parte al Mondiale di questa estate. Il calciatore non ha nascosto la sua amarezza: "Era un sogno. Ho sempre desiderato giocare un Mondiale con questa maglia", ha commentato in una intervista a 'La Gazette du Fennec'.

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su BET365? Clicca qui

Bennacer non convocato dall'Algeria per il Mondiale

Alla fine il ct Petkovic ha deciso di non portarlo nel torneo che inizia a giugno. E questo, nonostante abbia vinto. Bennacer non giocherà il campionato del mondo. Il centrocampista è in prestito e appartiene ancora al Milan. Dopo aver saputo dell'esclusione dalla lista dei convocati ha espresso tutta la sua amarezza e tristezza: "Non mentirò, sono sconcertato. Mi sento bene fisicamente, sto tornando ad un buon livello e sono anni che coltivo il sogno di partecipare al Mondiale con la mia nazionale. Non è facile da accettare. Ma rispetto le scelte fatte. Conosco il calcio; so che queste sono decisioni che spettano al commissario tecnico".

Il motivo della scelta di Petkovic è, probabilmente, legato agli infortuni sofferti dal giocatore. Lui stesso ricorda che "è vero che ho avuto un infortunio all'inizio dell'anno e capisco possa essere stato oggetto di discussione. Ma adesso sono al 100%, mi sento bene".

Un sogno infranto

Il suo è un sogno spezzato e dalle sue parole traspare la sua tristezza per non poter giocare questa importante competizione con la maglia della sua nazione: "Ho sempre sognato di giocare un Mondiale con la mia nazionale. Questa maglia significa tantissimo per me. Fin dal primo giorno, ho sempre dato tutto per la nazionale, sia in campo che fuori. Dopo il Mondiale del 2022, che ci è sfuggito di mano, questo Mondiale del 2026 aveva un significato speciale. Per me era un obiettivo molto importante. Volevo esserci, aiutare la squadra, difendere i nostri colori e portare la mia esperienza al gruppo". E ha raccontato anche di aver optato per andare alla Dinamo di Zagabria proprio per raggiungere questo obiettivo: "Questa è una scelta che ho fatto pensando ai Mondiali.perché volevo giocare a livelli competitivi ed essere pronto per questo evento".

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su BET365? Clicca qui