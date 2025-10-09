Mancava solo la matematica, che ora è arrivata: l'Algeria si è qualificata per la prossima edizione dei Mondiali del 2026. Si tratta della ventesima squadra qualificata alla massima competizione internazionale, in attesa di scoprire quali saranno le prossime Nazionali a qualificarsi. Si tratta di un traguardo storico per la squadra allenata dal tecnico ex Lazio Vladimir Petkovic, che aveva saltato le ultime due edizioni dei Mondiali.
Mondiali 2026
L’Algeria torna ai Mondiali: festa per Mahrez e Petkovic dopo 12 anni
L'ultima volta dell'Algeria ai Mondiali—
Era il lontano 2014 quando l'Algeria aveva partecipato per l'ultima volta alla fase finale di un mondiale, proprio come la nostra Nazionale Italiana. All'epoca, la Nazionale africana riuscì a passare il turno in un girone ostico con Belgio, Russia e Corea del Sud conquistando 4 punti e piazzandosi al quarto posto. Gli ottavi di finale furono però fatali: la sconfitta con la Germania per 2-1 sancì la fine del percorso e l'inizio di una lunga attesa fino a questo momento. Finalmente, dopo due tentativi falliti, l'Algeria può tornare a disputare una fase finale dei Mondiali.
Il percorso dell'Algeria: c'è anche Dorval—
Il Girone G delle qualificazioni africane è stato letteralmente dominato dall'Algeria, al primo posto senza discussione. Le avversarie, ovvero Uganda, Mozambico, Guinea, Botswana e Somalia, si sono rivelate di fatto inferiori sia tatticamente che tecnicamente.
L'ottimo calcio espresso dalla squadra di mister Petkovic ha portato i suoi frutti e ha regalato una gioia immensa al suo popolo: decisiva l'ultima vittoria per 3-0 proprio con la Somalia, una partita in cui tra i convocati spicca il nome di Mehdi Dorval che milita nel Bari nella nostra Serie B italiana. Ora, per l'Algeria di Mahrez è il momento di festeggiare, con la speranza che questo evento possa in qualche modo essere di buon auspicio anche per l'Italia che manca ai Mondiali esattamente da 12 anni.
