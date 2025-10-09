Trionfo e primo posto nel Girone G che vale una storica qualificazione alla massima competizione internazionale per la Nazionale africana, che aveva saltato le ultime due edizioni

Carmine Panarella 9 ottobre - 20:46

Mancava solo la matematica, che ora è arrivata: l'Algeria si è qualificata per la prossima edizione dei Mondiali del 2026. Si tratta della ventesima squadra qualificata alla massima competizione internazionale, in attesa di scoprire quali saranno le prossime Nazionali a qualificarsi. Si tratta di un traguardo storico per la squadra allenata dal tecnico ex Lazio Vladimir Petkovic, che aveva saltato le ultime due edizioni dei Mondiali.

L'ultima volta dell'Algeria ai Mondiali — Era il lontano 2014 quando l'Algeria aveva partecipato per l'ultima volta alla fase finale di un mondiale, proprio come la nostra Nazionale Italiana. All'epoca, la Nazionale africana riuscì a passare il turno in un girone ostico con Belgio, Russia e Corea del Sud conquistando 4 punti e piazzandosi al quarto posto. Gli ottavi di finale furono però fatali: la sconfitta con la Germania per 2-1 sancì la fine del percorso e l'inizio di una lunga attesa fino a questo momento. Finalmente, dopo due tentativi falliti, l'Algeria può tornare a disputare una fase finale dei Mondiali.

Il percorso dell'Algeria: c'è anche Dorval — Il Girone G delle qualificazioni africane è stato letteralmente dominato dall'Algeria, al primo posto senza discussione. Le avversarie, ovvero Uganda, Mozambico, Guinea, Botswana e Somalia, si sono rivelate di fatto inferiori sia tatticamente che tecnicamente.

L'ottimo calcio espresso dalla squadra di mister Petkovic ha portato i suoi frutti e ha regalato una gioia immensa al suo popolo: decisiva l'ultima vittoria per 3-0 proprio con la Somalia, una partita in cui tra i convocati spicca il nome di Mehdi Dorval che milita nel Bari nella nostra Serie B italiana. Ora, per l'Algeria di Mahrez è il momento di festeggiare, con la speranza che questo evento possa in qualche modo essere di buon auspicio anche per l'Italia che manca ai Mondiali esattamente da 12 anni.