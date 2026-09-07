Manca sempre meno all'inizio della Champions League e, la prima serata, metterà di fronte due delle squadre più forti al mondo. Al Bernabeu andrà in scena Real Madrid - Inter, tra il doppio ex Mourinho, la spaventosa forza dell'attacco dei Blancos e la spregiudicatezza dell'Inter che tanto invoca Beppe Bergomi nel presentare la gara ai microfoni di AS.

L'analisi della gara

si aspetta che l'giochi a viso aperto, senza aver timore dell'avversario: "Spero che l'Inter sia coraggiosa.. Quando si va al Bernabéu, pensare di dominare il gioco è una chimera, ma l'obiettivo deve essere quello di avere coraggio e atteggiamento per cercare di prendere il controllo a centrocampo, dove hanno assenze importanti. Sappiamo molto bene l'avversario che dovranno affrontare, ma. Mourinho sta cambiando aspetti del gioco e costruendo una squadra forte in difesa e determinata in attacco, ma possono essere bucati".

CAGLIARI, ITALY - MARCH 01: Beppe Bergomi osserva durante la partita di Serie A tra Cagliari e FC Internazionale alla Sardegna Arena il 1° marzo 2019 a Cagliari, in Italia. (Photo by Enrico Locci/Getty Images)

Su Mourinho, ex della gara e al ritorno al Bernabeu, in una gara di Champions, da allenatore del Real Madrid tredici anni dopo l'ultima volta: "Lo conosco bene e abbiamo un buon rapporto. È un allenatore speciale perché, oltre alla sua intelligenza, alle sue capacità tattiche, alla sua credibilità, alla sua flessibilità nell'adattarsi alla natura mutevole del calcio e al suo carisma, sa come stabilire legami con i giocatori, l'ambiente e lo stadio. Sa creare una buona atmosfera e far crescere una squadra".

🗣️ Giuseppe Bergomi (Inter legend):



“Real Madrid is a team with world-class players like Kylian Mbappé, Vinícius, Jude, Bellingham, but I'm in love with Fede Valverde.



He's a complete box-to-box midfielder who defends, attacks, has a good shot, very consistent, & always steps… pic.twitter.com/RaDh9qor7J — Madrid Zone (@theMadridZone) September 7, 2026

"Valverde? Ne sono innamorato"

Il secondo giocatore con più presenze nella storia dell', alla domanda sul suo giocatore preferito del, non ha avuto dubbi: "È una squadra con figure mondiali come Mbappé, Vinicius e Bellingham, ma. È un box-to-box che difende, attacca, ha un buon tiro, è molto continuo e. Dalla mia concezione del calcio, mi sembra che Valverde sia un calciatore impressionante che rappresenti Madrid e il Real Madrid".

MADRID, SPAGNA - 11 MARZO: Federico Valverde del Real Madrid festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2025/26 tra Real Madrid CF e Manchester City FC allo Stadio Santiago Bernabéu l’11 marzo 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Su Mbappe, invece, si espone in maniera fragorosa: "È un tipo di giocatore diverso, ma ovviamente lo adoro. È un attaccante di livello superlativo. Viene criticato perché a volte non sacrifica il cento per cento nell'aspetto collettivo e a favore del gruppo, ma la sua qualità è così spettacolare che la compensa ampiamente in attacco. Per il valore assoluto, penso che ora sia lui quello che merita di più il prossimo Pallone d'Oro".