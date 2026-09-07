La straordinaria qualità dei giocatori Blancos, il ritorno di Mourinho e il coraggio dell'Inter: Bergomi presenta la sfida a Diario AS
Real Madrid, bentornato Mbappé! Il francese mostra sui social la perla in allenamento
Manca sempre meno all'inizio della Champions League e, la prima serata, metterà di fronte due delle squadre più forti al mondo. Al Bernabeu andrà in scena Real Madrid - Inter, tra il doppio ex Mourinho, la spaventosa forza dell'attacco dei Blancos e la spregiudicatezza dell'Inter che tanto invoca Beppe Bergomi nel presentare la gara ai microfoni di AS.
L'analisi della garaBergomi si aspetta che l'Inter giochi a viso aperto, senza aver timore dell'avversario: "Spero che l'Inter sia coraggiosa. Se penseremo solo a difenderci, non avremo scampo. Quando si va al Bernabéu, pensare di dominare il gioco è una chimera, ma l'obiettivo deve essere quello di avere coraggio e atteggiamento per cercare di prendere il controllo a centrocampo, dove hanno assenze importanti. Sappiamo molto bene l'avversario che dovranno affrontare, ma mi aspetto un'Inter aggressiva e coraggiosa. Mourinho sta cambiando aspetti del gioco e costruendo una squadra forte in difesa e determinata in attacco, ma possono essere bucati".
Su Mourinho, ex della gara e al ritorno al Bernabeu, in una gara di Champions, da allenatore del Real Madrid tredici anni dopo l'ultima volta: "Lo conosco bene e abbiamo un buon rapporto. È un allenatore speciale perché, oltre alla sua intelligenza, alle sue capacità tattiche, alla sua credibilità, alla sua flessibilità nell'adattarsi alla natura mutevole del calcio e al suo carisma, sa come stabilire legami con i giocatori, l'ambiente e lo stadio. Sa creare una buona atmosfera e far crescere una squadra".
"Valverde? Ne sono innamorato"Il secondo giocatore con più presenze nella storia dell'Inter, alla domanda sul suo giocatore preferito del Real, non ha avuto dubbi: "È una squadra con figure mondiali come Mbappé, Vinicius e Bellingham, ma sono innamorato di Valverde. È un box-to-box che difende, attacca, ha un buon tiro, è molto continuo e sale in cattedra sempre quando le cose si complicano. Dalla mia concezione del calcio, mi sembra che Valverde sia un calciatore impressionante che rappresenti Madrid e il Real Madrid".
Su Mbappe, invece, si espone in maniera fragorosa: "È un tipo di giocatore diverso, ma ovviamente lo adoro. È un attaccante di livello superlativo. Viene criticato perché a volte non sacrifica il cento per cento nell'aspetto collettivo e a favore del gruppo, ma la sua qualità è così spettacolare che la compensa ampiamente in attacco. Per il valore assoluto, penso che ora sia lui quello che merita di più il prossimo Pallone d'Oro".
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