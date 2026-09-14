La Nazionale ecuadoriana che con tutti i propri limiti e difficoltà è riuscita a battere la Germania nell'ultima Coppa del Mondo, poi arrendendosi al Messico padrone di casa ai sedicesimi, ha cambiato guida tecnica. Sebastian Beccacece, l'allenatore la cui folta chioma bionda e l'arrampicata verso la famiglia al termine della vittoria contro la Germania hanno fatto il giro del mondo, ha dato le proprie dimissioni. Così, la federazione dell'Ecuador ha scelto di affidare la panchina all'argentino che più di tutti ha vinto nell'ultimo decennio: Marcelo Gallardo.

Un altro argentino per l'Ecuador: ecco Gallardo

Con un post sul profilo Instagram, la Federazione ecuadoriana ha annunciato l'arrivo del nuovo commissario tecnico, alla prima esperienza alla guida di una Nazionale. Stiamo parlando di, un vero e proprio monumento del calcio argentino e, soprattutto, del. Questo il messaggio della Tricolor: "Abbiamo talento, struttura e ambizione. Siamo pronti. Che la gente creda, perché ha motivi per farlo. Benvenuto Marcelo".

AVELLANEDA, ARGENTINA - NOVEMBER 24: Marcelo Gallardo, allenatore del River Plate, gesticola durante la partita degli ottavi di finale del Torneo Clausura Betano 2025 tra Racing e River Plate allo Stadio Presidente Perón il 24 novembre 2025 a Avellaneda, Argentina. (Photo by Marcos Brindicci/Getty Images)

Il tecnico nato nel 1976 a Merlo, nella provincia di Buenos Aires, approda sulla panchina dell'Ecuador da allenatore più vincente della storia del River Plate. Nella sua prima esperienza alla guida dei Millonarios, dal 2014 al 2022, ha conquistato 14 trofei, tra cui spiccano le due Copa Libertadores, specialmente quella vinta in finale al Bernabeu contro gli acerrimi nemici del Boca Juniors nel 2018. La chiamata dall'Arabia Saudita nel 2023, con un contratto faraonico al seguito, era difficile da rifiutare e il Muñeco si accasa all'Al-Ittihad di Benzema e Kanté. La stagione, però, sarà avara di successi e, come un figliol prodigo, torna al River sostituendo Demichelis, ma come spesso accade, la minestra riscaldata non porta alcun successo.

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Subito in campo

La Federazione ecuadoriana ha programmato una mini tournée in Asia. Il 24 settembre ci sarà l'esordio di Gallardo in, una settimana dopo si volerà in, dove l'avversario non sarà la Nazionale nipponica, bensì loe, in base al risultato, si sfiderà una tra. Per il debutto del neo CT in, dunque, ci sarà ancora da attendere almeno fino alla sosta di novembre.