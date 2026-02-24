A causa del recente andamento della squadra di Buenos Aires, il tecnico ha deciso di fare un passo indietro e giovedì sarà la sua ultima partita

Jacopo del Monaco 24 febbraio - 10:10

Nelle ultime ore, il River Plate ha pubblicato sui propri canali ufficiali un messaggio ai tifosi da parte dell'allenatore Marcelo Gallardo. Quest'ultimo, infatti, ha preso la decisione di lasciare il suo incarico quasi due anni dopo il ritorno in patria dopo la negativa esperienza in Arabia Saudita. Visibilmente commosso, il tecnico ha dichiarato che la partita che si disputerà giovedì contro il Banfield sarà l'ultima sulla panchina dei Millonarios. Tra l'altro, Gallardo avrà la possibilità di salutare i tifosi tra le mura amiche del Monumental. In questo modo, chiuderà in casa la sua avventura con la squadra di Buenos Aires.

Marcelo Gallardo lascia il River Plate: il suo messaggio ai tifosi — Sia da calciatore, carriera in cui ha ricoperto il ruolo di centrocampista, che da allenatore Gallardo ha legato il suo nome a quello del River Plate. La Banda è il club con cui ha esordito nel 1992 per poi lasciare nel 1999, anno in cui è arrivato in Europa per vestire la maglia del Monaco. Quattro anni più tardi ha fatto ritorno a casa, lasciandola di nuovo nel 2006 per tornare nel Vecchio Continente, ma stavolta al Paris Saint-Germain. Dopo l'annata parigina e quella negli Stati Uniti con il DC United, Gallardo torna per la terza volta al River ed infine termina la carriera nel 2011 al Nacional. Tre anni più tardi fa il suo ritorno ai Millonarios, ma stavolta da allenatore, fino al 2022. Dopo la stagione 23/24 all'Al-Ittihad, avviene il quinto ritorno di Gallardo al River. Tra gli anni da calciatore e tecnico de La Banda, il classe 1976 ha vinto ben 22 titotli.

Con un messaggio ai tifosi sui canali ufficiali del club, il 50enne ha annunciato cha lascerà il suo incarico. Ecco le sue parole:"Questo è un messaggio per tutti i tifosi dei River Plate. Cercherò di esser breve per non farmi sopraffare da emozione e dolore. Annuncio che giovedì sarà la mia ultima partita. Ho solo parole di gratitudine, in primo luogo per questo grande club, la sua gente, l'amore incondizionato in questi anni anche in momenti difficili come questo, in cui le cose non sono andate come previsto. Voglio ringraziare chi ha creduto veramente in me per rappresentare quest'istituzione con tutto ciò che comporta. Ricambio l'amore dei tifosi e spero che il club possa raggiungere presto buoni risultati in campo. Grazie di cuore a tutti e vi mando un forte abbraccio".