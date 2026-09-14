Per una squadra neopromossa dalla Serie B spagnola, avere in squadra un centravanti del calibro di Pierre Emerick Aubameyang è un lusso. Spesso, però, acquisti come quello del gabonese sono finalizzati per lo più a dinamiche di marketing, mettendo in preventivo la difficoltà di incidere a un'età avanzata. Ecco, questo principio non si applica al centravanti che, in cinque partite di Liga con la maglia del Deportivo A Coruña , ha siglato 5 gol andando a segno in ognuna di esse, prendendosi il record di Zlatan Ibrahimovic che resisteva dal 2009.

Un inizio folle

La squadra di, neopromossa, ha condotto un mercato con diversi nomi altisonanti, integrandoli con giovani dalla comprovata qualità. Dalla finestra estiva, infatti, sono arrivatidalladall'daldale, come detto,dal

LA CORUNA, SPAIN - AUGUST 17: Pierre-Emerick Aubameyang del RC Deportivo de La Coruña festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra RC Deportivo de La Coruña e Elche CF all'Abanca-Riazor il 17 agosto 2026 a La Coruña, in Spagna. (Photo by Bruno Penas/Quality Sport Images/Getty Images)

Il cammino, fin qui, del Depor è di altissimo livello. Sono 9 i punti in classifica, figli di due vittorie e tre pareggi che lo collocano al sesto posto. Il trascinatore è, appunto, Aubameyang, autore di 5 gol e due assist, entrambi realizzati nella pazza vittoria esterna all'Estadio de la Ceramica, casa del Villarreal, per 2-3. Le altre reti sono arrivate contro l'Elche, il Malaga, il Valencia e il Getafe.

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Perché stupirsi?

La carriera diè stata, a tratti, sottovalutata e oscurata da una generazione di centravanti forse irripetibile. Ovunque è andato, dalla Francia alla Germania, passando per l'Inghilterra, la Spagna e l'Arabia, il gabonese ha sempre segnato caterve di gol, facendo le fortune dei rispettivi club. Il picco più alto della sua carriera va dal 2013 al 2022, dove alsegnain, mettendosi in mostra dopo l'addio di, non riuscendo, però, nell'impresa di strappare il titolo al. Nel 2018 approda all'e, insieme a, forma una coppia formidabile, segnando 92 gol in 163 partite.

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 23: Il capitano dell'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang mostra la sua frustrazione durante la partita di Premier League tra Arsenal FC e Southampton FC all'Emirates Stadium il 23 novembre 2019 a Londra, Regno Unito. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

Le ultime tre stagioni, tra Marsiglia e Al-Qadsiah, sono state proficue in termini di numeri, ben 65 gol, pur non riuscendo a sollevare alcun trofeo. L'unico rammarico della sua carriera è proprio legato al palmares. In 18 anni di carriera ha vinto soltanto due Supercoppe di Germania, una DFB Pokal, una FA Cup, una Coppa di Lega francese e una Supercoppa d'Inghilterra.