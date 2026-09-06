Anche ieri sera, Pierre-Emerick Aubameyang ha lasciato il segno con il suo Deportivo A Coruña. La squadra biancoblù, infatti, ha affrontato il Villarreal in trasferta in occasione della quarta giornata della Liga Spagnola 2026/2027. Presso l'Estadio de la Ceramica, gli ospiti hanno portato a casa i tre punti battendo il Submarino Amarillo 2-3. Il già menzionato attaccante gabonese, arrivato in estate dall'Olympique Marsiglia, sta dimostrando di essere ancora determinante dato che, a 37 anni, ha iniziato quest'annata in maniera sublime.

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Il Deportivo vince contro il Villarreal: Aubameyang decisivo

Tornato nella massima competizione spagnola dopo otto anni, il Deportivo A Coruña ha scelto di fare una campagna acquisti puntando su giocatori di esperienza con l'obiettivo di restare in Liga. Tra questi, quello più importante è stato sicuramente quello di Aubameyang, acquistato dall'OM per circa

Il gabonese, inoltre, conosceva già il campionato nazionale avendoci già giocato col Barcellona nella seconda parte della stagione 2021/2022. L'attaccante ha iniziato questa sua nuova esperienza col botto dato che ha segnato quattro reti in altrettante partite della Liga ed anche ieri sera è stato decisivo.

Villarreal, Spagna - 5 settembre 2026: Pierre-Emerick Aubameyang del Deportivo de A Coruña esulta dopo aver segnato il terzo gol per la sua squadra durante la partita de LaLiga EA Sports 2026/27 tra Villarreal e Deportivo de A Coruña all'Estadio de la Ceramica. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Ieri sera, il Villarreal ha sbloccato la gara al 19' con l'ex Arsenal Nicolas Pépé, ma al 43' il Depor ha rimesso la gara in equilibrio col gol di Luismi Cruz su assist di Aubameyang. Nel secondo tempo, per la precisione al minuto 76, i padroni di casa tornano in vantaggio grazie all'autorete di Adama Traoré. Al Deportivo, però, bastano soltanto tre minuti per pareggiare nuovamente i conti: secondo assist dell'incontro del gabonese e gol di Zakaria Eddahchouri. A due minuti dal 90' gli ospiti trovano la rete decisiva con Aubameyang e, con questo successo, sono saliti a quota 8 punti. Adesso il Deportivo è nelle zone alte della classifica in attesa dei risultati degli altri club e, ovviamente, spera che il suo nuovo attaccante continui ad essere così determinante.