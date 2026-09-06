Dopo la parentesi al Barcellona di pochi anni fa, il classe 1987 ha fatto ritorno nel campionato spagnolo e sta dimostrando di essere ancora decisivo
Gabon, Aubameyang e Lemina positivi: ma certo, guardateli a cena...
Anche ieri sera, Pierre-Emerick Aubameyang ha lasciato il segno con il suo Deportivo A Coruña. La squadra biancoblù, infatti, ha affrontato il Villarreal in trasferta in occasione della quarta giornata della Liga Spagnola 2026/2027. Presso l'Estadio de la Ceramica, gli ospiti hanno portato a casa i tre punti battendo il Submarino Amarillo 2-3. Il già menzionato attaccante gabonese, arrivato in estate dall'Olympique Marsiglia, sta dimostrando di essere ancora determinante dato che, a 37 anni, ha iniziato quest'annata in maniera sublime.
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Il Deportivo vince contro il Villarreal: Aubameyang decisivoTornato nella massima competizione spagnola dopo otto anni, il Deportivo A Coruña ha scelto di fare una campagna acquisti puntando su giocatori di esperienza con l'obiettivo di restare in Liga. Tra questi, quello più importante è stato sicuramente quello di Aubameyang, acquistato dall'OM per circa 1.5 milione di euro.
Il gabonese, inoltre, conosceva già il campionato nazionale avendoci già giocato col Barcellona nella seconda parte della stagione 2021/2022. L'attaccante ha iniziato questa sua nuova esperienza col botto dato che ha segnato quattro reti in altrettante partite della Liga ed anche ieri sera è stato decisivo.
Ieri sera, il Villarreal ha sbloccato la gara al 19' con l'ex Arsenal Nicolas Pépé, ma al 43' il Depor ha rimesso la gara in equilibrio col gol di Luismi Cruz su assist di Aubameyang. Nel secondo tempo, per la precisione al minuto 76, i padroni di casa tornano in vantaggio grazie all'autorete di Adama Traoré. Al Deportivo, però, bastano soltanto tre minuti per pareggiare nuovamente i conti: secondo assist dell'incontro del gabonese e gol di Zakaria Eddahchouri. A due minuti dal 90' gli ospiti trovano la rete decisiva con Aubameyang e, con questo successo, sono saliti a quota 8 punti. Adesso il Deportivo è nelle zone alte della classifica in attesa dei risultati degli altri club e, ovviamente, spera che il suo nuovo attaccante continui ad essere così determinante.
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