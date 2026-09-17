Era il 7 giugno scorso quando, durante l'amichevole di fine stagione fra Danimarca e Ucraina, Christian Eriksen si accasciò al suolo a causa di un malore improvviso. La partita venne immediatamente sospesa e il giocatore, l'indomani, tranquillizzò tutti dicendo: "Il defibrillatore ha funzionato, mi sento bene". Quello, però, è stato l'ultimo highlight in campo del meraviglioso trequartista ammirato all'Ajax, al Tottenham e all'Inter.

Costante riflessione

Il trequartista classe 1992 aveva già lottato tra la vita e la morte durante, gara dell'giocatosi nel 2021, in cui improvvisamente perse conoscenza e, la manovra diprima e dei medici immediatamente dopo, gli salvarono la vita. Era ancora sotto contratto dell'Inter ma le rigide norme della medicina sportiva italiana non hanno potuto rilasciare l'idoneità al danese, a causa del defibrillatore sottocutaneo.

Nel frattempo, però, è ripartito dall'Inghilterra e, più nello specifico, dal Brentford e dal Manchester United, dove ha giocato dal 2022 al 2025. Scaduto il contratto con i Red Devils, Eriksen accettò di andare al Wolfsburg, in un'annata rivelatasi, solo in corso d'opera, fallimentare con la retrocessione in Zweite Bundesliga. L'ultima partita con i lupi è, appunto, lo spareggio perso contro il Paderborn. La delusione di quella nefasta serata si è trasformata, in questi mesi, in costante riflessione se proseguire o meno l'attività agonistica.

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La testa o il cuore?

Mentre sta sostenendo un programma di riabilitazione sotto la costante supervisione medica,non ha ancora comunicato la scelta sul suo futuro. Il commissario tecnico della, di cui il numero 10 ne è un leader carismatico e qualitativo, ha parlato del rapporto con il giocatore, affermando come la decisione sia molto complessa, ma che dipende solo ed esclusivamente da lui e dalla sua famiglia.

PRAGUE, CZECH REPUBLIC - MARCH 31: Christian Eriksen della Danimarca applaude il pubblico dopo la partita degli spareggi KO delle Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Repubblica Ceca e Danimarca alla EPET ARENA il 31 marzo 2026 a Praga, Repubblica Ceca. (Photo by Gabriel Kuchta/Getty Images)

Le parole del CT ripresa dalla Bild ne sono una conferma: "Siamo in costante contatto con Christian. Ci sono due facce della medaglia. La parte calcistica è chiara: Christian non ha giocato a calcio e quindi non è stato convocato per la Nazionale. Poi c'è l'aspetto personale che spetta a Christian e alla sua famiglia come vogliono affrontarlo". Tocca, dunque, a Eriksen sciogliere il dilemma e prendere una decisione chiara, non dimenticando il contratto con il Wolfsburg in scadenza nel 2027.