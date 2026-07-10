Christian Eriksen non avrebbe alcuna intenzione di mettere fine alla propria carriera da calciatore, nonostante le preoccupazioni espresse da diversi specialisti dopo il nuovo episodio cardiaco che lo ha colpito nelle scorse settimane

Eriksen accende il dibattito, il danese non vuole ritirarsi

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il centrocampista danese sarebbe deciso a proseguire il proprio percorso nel calcio professionistico, malgrado i medici continuino a considerare elevato il rischio legato alle sue condizioni di salute. Alcuni esperti avrebbero infatti avvertito che un ulteriore episodio cardiaco grave potrebbe verificarsi in futuro, alimentando i timori attorno al suo ritorno in campo.

Eriksen, 34 anni, sarebbe già al lavoro per preparare una nuova fase di recupero. Stando alle informazioni pubblicate dal quotidiano britannico, il giocatore inizierà un programma di riabilitazione individuale in Danimarca con l'obiettivo di migliorare la propria condizione fisica e valutare la possibilità di tornare nuovamente all'attività agonistica.

🚨 Christian Eriksen is refusing to give up on his playing career despite doctors warning that another serious cardiac episode is 'only a matter of time'.



The Danish midfielder will begin an individual rehabilitation programme in Denmark after collapsing for a second time last… pic.twitter.com/kXBL1RRa8q — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 10, 2026

L'ultimo allarme sarebbe scattato il mese scorso, quando il calciatore è stato vittima di un secondo collasso cardiaco. In quell'occasione, sempre secondo il Daily Mail, il defibrillatore cardiaco impiantabile (ICD) di cui Eriksen è dotato avrebbe funzionato correttamente, intervenendo per ripristinare il normale ritmo cardiaco e scongiurando conseguenze più gravi.

La vicenda riporta inevitabilmente alla memoria quanto accaduto durante gli Europei del 2021, quando il centrocampista si accasciò improvvisamente sul terreno di gioco durante la sfida tra Danimarca e Finlandia. Dopo quel drammatico episodio, Eriksen riuscì a tornare all'attività professionistica, diventando uno dei simboli di resilienza nel mondo dello sport. Nonostante i nuovi timori legati alla sua salute, il giocatore sembrerebbe intenzionato a non arrendersi. La sua volontà resta quella di continuare a giocare, pur nella consapevolezza delle valutazioni e delle raccomandazioni provenienti dall'ambiente medico.

Al momento non sono stati resi noti eventuali tempi per un possibile rientro in campo. Molto dipenderà dagli esiti del programma di riabilitazione e dai successivi controlli clinici, che saranno determinanti per comprendere se Eriksen potrà davvero inseguire ancora una volta il suo obiettivo di tornare a giocare ad alti livelli.