"A Wolfsburg sapevamo potesse riaccadere": cosi Patrick Wimmer, compagno di club di Eriksen, dopo il malore occorso al danese in amichevole.
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Eriksen è stato colto nuovamente da un malore, questa volta durante un'amichevole della sua Danimarca contro l'Ucraina. Patrick Wimmer, compagno di club del danese al Wolfsburg, ha raccontato come tra i calciatori del club c'era la consapevolezza che potesse riaccadere.
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Wimmer su Eriksen: "È un calciatore ma soprattutto una persona fantastica"
Patrick Wimmer ha raccontato a Sport Krone, media austriaco che sta seguendo la spedizione americana del Das Team, le reazioni sue e dello spogliatoio del Wolfsburg dopo il malore che ha colto Christian Eriksen. L'ex centrocampista dell'Inter si è sentito male durante un'amichevole della sua nazionale contro l'Ucraina. Per fortuna il defibrillatore sottocutaneo - dispositivo che deve regolare l'attività cardiaca in caso di un arresto - ha fatto il suo dovere, e le conseguenze sul calciatore non sono state gravi.
Wimmer ha raccontato al giornale: "Ci aveva avvertito. Io e gli altri calciatori del Wolfsburg sapevamo che cose del genere potevano sempre accadere". Ovviamente l'austriaco si è sentito subito sollevato dopo aver ricevuto notizie sullo stato di salute del suo compagno di squadra: "Gli ho scritto immediatamente e mi sono messo in contatto con le persone del Wolfsburg. Questa è la cosa più importante ora". Rassicurazioni che lo stesso Eriksen ha voluto dare a tutto il mondo - calcistico e non solo - attraverso un post sulla sua pagina Instagram.
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