Eriksen è stato colto nuovamente da un malore, questa volta durante un'amichevole della sua Danimarca contro l'Ucraina. Patrick Wimmer, compagno di club del danese al Wolfsburg, ha raccontato come tra i calciatori del club c'era la consapevolezza che potesse riaccadere.

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Wimmer su Eriksen: "È un calciatore ma soprattutto una persona fantastica"

BERLINO, GERMANIA – 18 APRILE: Patrick Wimmer del VfL Wolfsburg esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Bundesliga tra 1. FC Union Berlin e VfL Wolfsburg allo Stadion An der Alten Försterei il 18 aprile 2026 a Berlino, Germania. (Foto di Maja Hitij/Getty Images)

Patrick Wimmer ha raccontato a Sport Krone, media austriaco che sta seguendo la spedizione americana del Das Team, le reazioni sue e dello spogliatoio del Wolfsburg dopo il malore che ha colto Christian Eriksen. L'ex centrocampista dell'Inter si è sentito male durante un'amichevole della sua nazionale contro l'Ucraina. Per fortuna il defibrillatore sottocutaneo - dispositivo che deve regolare l'attività cardiaca in caso di un arresto - ha fatto il suo dovere, e le conseguenze sul calciatore non sono state gravi.

Wimmer ha raccontato al giornale: "Ci aveva avvertito. Io e gli altri calciatori del Wolfsburg sapevamo che cose del genere potevano sempre accadere". Ovviamente l'austriaco si è sentito subito sollevato dopo aver ricevuto notizie sullo stato di salute del suo compagno di squadra: "Gli ho scritto immediatamente e mi sono messo in contatto con le persone del Wolfsburg. Questa è la cosa più importante ora". Rassicurazioni che lo stesso Eriksen ha voluto dare a tutto il mondo - calcistico e non solo - attraverso un post sulla sua pagina Instagram.

Caricamento post Instagram...

Wimmer, parlando a Sport Krone, ha elogiato l'Eriksen calciatore, ma soprattutto l'Eriksen uomo. ", e soprattutto un uomo di famiglia". Ovviamente, ha anche lanciato un augurio all'ex fantasista del Tottenham : "". Ora Eriksen si concentrerà sul rimettersi in forma e, come detto dallo stesso calciatore su Instagram, sulla sua famiglia e sui suoi figli. Con i quali giocherà a calcio, in attesa di capire se tornerà mai più a farlo in veste di professionista.

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