L'eliminazione ai play off di Europa League e l'inizio singhiozzante in campionato sono stati fatali a Cimsir: il Trabzonspor annuncia Reis come nuovo alenatore

Marco Esposito
FC Internazionale Milano v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6

Salah, accoglienza da re al Trabzonspor: tifosi in delirio per l'egiziano

Nonostante una grande campagna acquisti, che ha portato a Trebisonda Mohamed Salah, Ruslan Malinovskyi, Fabinho e Franculino, generando un'attesa e una pressione alle stelle, la dirigenza del Trabzonspor, dopo un inizio di stagione a rilento, ha deciso di esonerare Huseyin Cimsir. Al suo posto, la scelta è ricaduta sul tedesco Thomas Reis, già conscio del calcio turco avendo allenato il Samsunspor dal 2024 al 2026.

Inizio col botto

Thomas Reis è stato chiamato per risollevare una situazione difficile, ma non ancora irrimediabile. Infatti, il Trabzonspor ha salutato il sogno di partecipare all'Europa League, perdendo nettamente con un passivo di 5-0 il doppio confronto contro il Ferencvaros. In Super Lig le cose non vanno meglio. Sono arrivate due vittorie, due sconfitte e un pareggio, che hanno fatto sprofondare Salah e compagni al nono posto, a meno 5 dal Besiktas e a meno 6 dal Galatasaray.
Bayer 04 Leverkusen v 1. FSV Mainz 05 - Bundesliga

Proprio il Gala sarà l'avversario che Reis si troverà contro sabato alle 19:00 al Hüseyin Avni Aker, in quello che si preannuncia essere come uno scontro già delicato prima della lunga sosta per le nazionali. Il nuovo allenatore si affiderà, ovviamente, a Salah, già autore di 4 gol e 1 assist in appena 7 partite.

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Le prime parole del tecnico

Thomas Reis è stato presentato questo pomeriggio dal vicepresidente del Trabzonspor Zeyyat Kafkas. Queste le prime impressioni del tedesco: "Sono già stato in Super League prima, non sono venuto a caso. Conosco questo posto, so quanto sono intense le partite qui. Conosco la qualità delle squadre e dei giocatori, quindi non avrò bisogno di settimane per essere pronto. Farò del mio meglio e preparerò il mio team e me stesso il prima possibile. Quando ricevi un'offerta da un club con una storia del genere, non hai molti dubbi su prendere in considerazione questa offerta, anzi, la accetti senza perdere tempo. Non potevo dire di no al progetto che il Trabzonspor mi aveva presentato".

1. FSV Mainz 05 v Samsunspor FC - UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD6
MAINZ, GERMANY - DECEMBER 18: Thomas Reis, allenatore dello Samsunspor FC, osserva prima della partita della fase a gironi MD6 della UEFA Conference League 2025/26 tra 1. FSV Mainz 05 e Samsunspor FC alla Mainz Arena il 18 dicembre 2025 a Mainz, Germania. (Photo by Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

Alla domanda su Mohamed Salah, stella assoluta del club, Reis non ha potuto fare altro che constatare la grandezza dell'egiziano, chiedendogli, però, qualche sacrificio in zona difensiva: "Lavorare con un giocatore del livello di Salah è una delle cose migliori che possano capitare a un allenatore. Ci aspettiamo anche un suo aiuto difensivo di tanto in tanto. Se sappiamo difendere bene, ovviamente trarremo beneficio dalla sua creatività e qualità. Quando lo osservi, quando vedi quanto è disposto ad aiutare la difesa, ti rendi conto di quanto sia importante. Dimostra quanto voglia avere successo. Chiaramente, gli lasceremo la giusta libertà in attacco".

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