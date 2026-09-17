Nonostante una grande campagna acquisti, che ha portato a Trebisonda Mohamed Salah, Ruslan Malinovskyi, Fabinho e Franculino, generando un'attesa e una pressione alle stelle, la dirigenza del Trabzonspor, dopo un inizio di stagione a rilento, ha deciso di esonerare Huseyin Cimsir. Al suo posto, la scelta è ricaduta sul tedesco Thomas Reis, già conscio del calcio turco avendo allenato il Samsunspor dal 2024 al 2026.

Inizio col botto

è stato chiamato per risollevare una situazione difficile, ma non ancora irrimediabile. Infatti, ilha salutato il sogno di partecipare all', perdendo nettamente con un passivo di 5-0 il doppio confronto contro il. Inle cose non vanno meglio. Sono arrivate due vittorie, due sconfitte e un pareggio, che hanno fatto sprofondaree compagni al nono posto, a meno 5 dale a meno 6 dal

Proprio il Gala sarà l'avversario che Reis si troverà contro sabato alle 19:00 al Hüseyin Avni Aker, in quello che si preannuncia essere come uno scontro già delicato prima della lunga sosta per le nazionali. Il nuovo allenatore si affiderà, ovviamente, a Salah, già autore di 4 gol e 1 assist in appena 7 partite.

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Le prime parole del tecnico

è stato presentato questo pomeriggio dal vicepresidente del. Queste le prime impressioni del tedesco:, non hai molti dubbi su prendere in considerazione questa offerta, anzi,. Non potevo dire di no al progetto che il Trabzonspor mi aveva presentato".

MAINZ, GERMANY - DECEMBER 18: Thomas Reis, allenatore dello Samsunspor FC, osserva prima della partita della fase a gironi MD6 della UEFA Conference League 2025/26 tra 1. FSV Mainz 05 e Samsunspor FC alla Mainz Arena il 18 dicembre 2025 a Mainz, Germania. (Photo by Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

Alla domanda su Mohamed Salah, stella assoluta del club, Reis non ha potuto fare altro che constatare la grandezza dell'egiziano, chiedendogli, però, qualche sacrificio in zona difensiva: "Lavorare con un giocatore del livello di Salah è una delle cose migliori che possano capitare a un allenatore. Ci aspettiamo anche un suo aiuto difensivo di tanto in tanto. Se sappiamo difendere bene, ovviamente trarremo beneficio dalla sua creatività e qualità. Quando lo osservi, quando vedi quanto è disposto ad aiutare la difesa, ti rendi conto di quanto sia importante. Dimostra quanto voglia avere successo. Chiaramente, gli lasceremo la giusta libertà in attacco".