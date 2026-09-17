L'eliminazione ai play off di Europa League e l'inizio singhiozzante in campionato sono stati fatali a Cimsir: il Trabzonspor annuncia Reis come nuovo alenatore
Salah, accoglienza da re al Trabzonspor: tifosi in delirio per l'egiziano
Nonostante una grande campagna acquisti, che ha portato a Trebisonda Mohamed Salah, Ruslan Malinovskyi, Fabinho e Franculino, generando un'attesa e una pressione alle stelle, la dirigenza del Trabzonspor, dopo un inizio di stagione a rilento, ha deciso di esonerare Huseyin Cimsir. Al suo posto, la scelta è ricaduta sul tedesco Thomas Reis, già conscio del calcio turco avendo allenato il Samsunspor dal 2024 al 2026.
Inizio col bottoThomas Reis è stato chiamato per risollevare una situazione difficile, ma non ancora irrimediabile. Infatti, il Trabzonspor ha salutato il sogno di partecipare all'Europa League, perdendo nettamente con un passivo di 5-0 il doppio confronto contro il Ferencvaros. In Super Lig le cose non vanno meglio. Sono arrivate due vittorie, due sconfitte e un pareggio, che hanno fatto sprofondare Salah e compagni al nono posto, a meno 5 dal Besiktas e a meno 6 dal Galatasaray.
Proprio il Gala sarà l'avversario che Reis si troverà contro sabato alle 19:00 al Hüseyin Avni Aker, in quello che si preannuncia essere come uno scontro già delicato prima della lunga sosta per le nazionali. Il nuovo allenatore si affiderà, ovviamente, a Salah, già autore di 4 gol e 1 assist in appena 7 partite.
Caricamento post Instagram...
Le prime parole del tecnicoThomas Reis è stato presentato questo pomeriggio dal vicepresidente del Trabzonspor Zeyyat Kafkas. Queste le prime impressioni del tedesco: "Sono già stato in Super League prima, non sono venuto a caso. Conosco questo posto, so quanto sono intense le partite qui. Conosco la qualità delle squadre e dei giocatori, quindi non avrò bisogno di settimane per essere pronto. Farò del mio meglio e preparerò il mio team e me stesso il prima possibile. Quando ricevi un'offerta da un club con una storia del genere, non hai molti dubbi su prendere in considerazione questa offerta, anzi, la accetti senza perdere tempo. Non potevo dire di no al progetto che il Trabzonspor mi aveva presentato".
Alla domanda su Mohamed Salah, stella assoluta del club, Reis non ha potuto fare altro che constatare la grandezza dell'egiziano, chiedendogli, però, qualche sacrificio in zona difensiva: "Lavorare con un giocatore del livello di Salah è una delle cose migliori che possano capitare a un allenatore. Ci aspettiamo anche un suo aiuto difensivo di tanto in tanto. Se sappiamo difendere bene, ovviamente trarremo beneficio dalla sua creatività e qualità. Quando lo osservi, quando vedi quanto è disposto ad aiutare la difesa, ti rendi conto di quanto sia importante. Dimostra quanto voglia avere successo. Chiaramente, gli lasceremo la giusta libertà in attacco".
© RIPRODUZIONE RISERVATA