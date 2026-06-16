Ivan Juric torna in Serie A. Dopo la brutta esperienza a Bergamo, nell'Atalanta post-Gasperini raddrizzata soltanto dall'arrivo di Raffaele Palladino, il tecnico croato sembrerebbe aver già trovato posto nella massima serie del calcio italiano: al Monza. I brianzoli, freschi di promozione dopo la grande cavalcata ai playoff, puntano a rimanere in Serie A e il compito di portare a termine la missione sembrerebbe esser stato affidato proprio a Ivan Juric.

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Juric riparte dal Monza

Secondo quanto riportato dal noto giornalista Fabrizio Romano, sarebbe tutto fatto per l'approdo disulla panchina del. Tra il club biancorosso e l'allenatore exci sarebbe intesa totale e nelle prossime ore verrà formalizzato l'accordo, così da iniziare presto l'avventura del ritorno indei brianzoli, dopo appena una stagione di passaggio in cadetteria.

UDINE, ITALIA - 1 NOVEMBRE: Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, osserva la partita di Serie A tra Udinese Calcio e Atalanta BC allo Stadio Friuli il 1° novembre 2025 a Udine, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

Nonostante la grande cavalcata ai playoff, con le vittorie su Juve Stabia e Catanzaro (in finale), Paolo Bianco (ora in orbita Pisa) non ha convinto la società lombarda il quale, con l'arrivo dell'estate, ha fatto le sue valutazioni e ha deciso di affidare la missione salvezza ad un tecnico più esperto come Ivan Juric. L'allenatore croato, però, non sarà solo al Monza. Il suo lavoro verrà, infatti, affiancato dal nuovo direttore sportivo del club, Pedro Obiang.

🚨🔴⚪️ Ivan Jurić will become new Monza head coach in Serie A, deal agreed and done.



Jurić has accepted all conditions and new Monza sporting director will be Pedro Obiang. pic.twitter.com/jEuWa5ZR9O — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2026

Pedro Obiang nuovo direttore sportivo

Dopo aver ufficialmente appeso gli scarpini al chiodo, il centrocampista ex, passerà dal campo alla poltrona e diventerà il nuovo direttore sportivo del. L'ormai ex centrocampista spagnolo naturalizzato equatoguineano, affiancherà il lavoro diin questa nuova era del club, già attiva sia sul lato dirigenziale che sul lato tecnologico (attraverso l'uso di nuovi strumenti adibiti all'analisi dei calciatori) e di ampliamento del brand (una parte della tribuna sarà, infatti, dedicato ai giovani possessori della Monza Card, all'accessibile prezzo di un solo euro) nella speranza che il ritorno nella massima serie dei biancorossi non sia un semplice fuoco di paglia.

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