Il Napoli accelera per Mario Gila e prova a regalare a Massimiliano Allegri il primo rinforzo per la difesa. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il direttore sportivo Giovanni Manna ha già trovato un'intesa di massima con l'entourage del centrale spagnolo, che avrebbe dato il proprio gradimento al trasferimento in azzurro. Per il difensore della Lazio è pronto un contratto quinquennale fino al 2031, con un importante adeguamento dell'ingaggio. Resta però da superare l'ostacolo più complicato: convincere Claudio Lotito. Il presidente biancoceleste valuta infatti il cartellino di Gila almeno 30 milioni di euro. Una richiesta elevata, influenzata anche dalla clausola che garantisce al Real Madrid il 50% dell'incasso di una futura rivendita del giocatore.

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Il Napoli insiste per Mario Gila. https://t.co/vJFAmUEQpE — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 15, 2026

Napoli, Gila per blindare la difesa: c'è il sì del giocatore

Ilha deciso di affondare il colpo perIl difensore spagnolo è diventato la priorità assoluta per rinforzare il reparto arretrato e rappresenta il primo grande obiettivo individuato da Allegri per costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione.si è mosso con largo anticipo e, secondo Il Mattino, avrebbe già trovato un accordo di massima con gli agenti del calciatore. Gila avrebbe aperto con convinzione alla destinazione azzurra, attratto sia dal progetto tecnico sia da un importante miglioramento economico. Sul tavolo ci sarebbe un contratto fino alda circanetti a stagione. La trattativa, però, è ancora lontana dalla conclusione.

ROMA, ITALIA - 15 MARZO 2026: Mario Gila della Lazio festeggia la vittoria al termine della partita di Serie A tra Lazio e Milan, disputata allo Stadio Olimpico il 15 marzo 2026 a Roma, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Il vero nodo riguarda infatti l'intesa tra i due club. Claudio Lotito non ha alcuna intenzione di fare sconti e valuta il difensore almeno 30 milioni di euro. Una cifra considerata elevata dal Napoli, che vorrebbe mantenere una linea di investimento più prudente prima dell'inizio del ritiro di Dimaro. Per questo motivo Manna starebbe preparando una prima proposta da 15-16 milioni più bonus. Non è escluso nemmeno l'inserimento di una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. Il nome che piace maggiormente alla Lazio sarebbe quello di Beukema, ritenuto un profilo ideale per raccogliere l'eventuale eredità di Gila. Al momento, invece, non trovano conferme le ipotesi che portano a Lucca o Rafa Marin.

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