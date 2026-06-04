Lo Stadio Maradona ha un nuovo murales: è quello delle glorie del Napoli

Aurelio De Laurentiis ha affrontato diverse questioni inerenti al suo Napoli. Il patron azzurro è convinto che occorra una sensibile e profonda manutenzione per il suo stadio. In attesa di annunciare Massimiliano Allegri come nuovo allenatore e con il futuro sospeso di De Bruyne e Lukaku, anche il Maradona merita le sue attenzioni.

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Napoli, De Laurentiis senza freni: "Lo stadio? Un cesso"

In vista dei ritiri a, Aurelio De Laurentiis è intervenuto in conferenza stampa, esponendosi su vari temi inerenti tanto al campo quanto al mercato. Tra tutte le questioni alle quali ha dovuto rispondere, soprattutto una ha incassato una replica perentoria dal presidente del Napoli. Nel seguente modo ha inquadrato la questione infrastrutture per gli azzurri: "Per il centro sportivo non ci sono problemi. Sullo stadio faremo una conferenza dedicata.".

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, saluta prima della cerimonia del trofeo per i Campioni d'Italia dopo la partita di calcio di Serie A italiana tra Napoli e Cagliari allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 23 maggio 2025. (Foto di Carlo Hermann / AFP)

Lo stadio, nello specifico, non può essere unicamente questione del club. Occorre una ripartizione di doveri e responsabilità, con la regione Campania e lo stesso comune di Napoli non estranei al tema: "Bisogna affrontare il tema dei rapporti con la città, il Comune e la Regione per quanto riguarda lo stadio. Se volete che il Napoli venga considerato una grande squadra, ricordate che anni fa dissi che il Maradona era un cesso e avevo ragione". L'impianto sportivo del Maradona, a detta di De Laurentiis, necessiterebbe di un'opera manutentiva di enorme impatto, quantificabile nell'ordine delle centinaia di milioni di euro: "La mia opinione non è cambiata. Nemmeno spendendo 200 milioni si eliminerebbero tutti i problemi del Maradona".

De Bruyne e Lukaku via? Il pensiero di ADL

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Infine, un passaggio della conferenza ha pizzicato De Bruyne e. I due giocatori belga, autori di importanti dichiarazioni nelle scorse settimane, potrebbero lasciare il club. Il presidente, dal canto suo, sembra già essersene fatto una ragione: "Hanno fatto delle affermazioni che possono essere accettabili o contestabili, dipende dai punti di vista. Vedremo quando ci metteremo tutti a lavorare cosa succederà. Vedremo cosa ne penserà l'allenatore nuovo. Poi. Qual è il problema? È pieno di calciatori nel mondo".

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