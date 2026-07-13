Aurelio De Laurentiis rende omaggio a Peppino di Capri. Durante i funerali del compianto artista campano, il presidente del Napoli ha avanzato un'iniziativa che punta ad onorare la grande figura di Peppino di Capri, riportando alla prima al Maradona l'inno del club scritto proprio dal compositore italiano.

L'idea di Aurelio De Laurentiis

Durante i funerali di Peppino di Capri, Aurelio De Laurentiis ha rivelato di voler riproporre allo stadio Maradona lo storico inno composto dal compianto artista negli anni Ottanta: "Peppino ha composto un inno negli anni Ottanta del Napoli che mi piacerebbe rivisitare".

NAPOLI, ITALIA - 16 SETTEMBRE: Il Presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis partecipa alla conferenza "Dall'Analogico al Digitale" a bordo della nave da crociera MSC World Europa il 16 settembre 2024 a Napoli, Italia. (Foto di SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

Continuando, il presidente del club azzurro ha spiegato quella che sarebbe l'iniziativa in vista della prima di campionato: "Voglio rivisitare l'inno che ha composto, in modo tale da riproporlo allo stadio Diego Armando Maradona quando inizierà il campionato di Serie A".

"Immagino Peppino alla corte del Signore col pianoforte"

Successivamente, l'imprenditore italiano (nonché produttore cinematografico) ha elogiato la figura di Peppino di Capri raccontando: "Peppino ha lavorato in due dei nostri film, 'A spasso nel tempo', che lo rappresentava in tutto e per tutto perché tu non puoi andare a spasso nel tempo senza fermarti alla tappa Peppino di Capri, e 'Natale col boss', film in cui ricopriva da un lato il ruolo di Peppino di Capri e dall'altro un boss malavitoso, perché un chirurgo della camorra aveva cambiato i connotati a questo camorrista con quelli di Peppino. Lì la recitazione iniziava a diventare un po' più difficile ma lui non ha avuto alcun dubbio e la pellicola è stato un grandissimo successo".

Aurelio De Laurentiis a Capri per i funerali di Peppino Di Capri | VIDEO https://t.co/fPDmsa4hrZ pic.twitter.com/gjFP8QQCJu — Eventi e News (@eventixnews) July 12, 2026

Infine, rivolgendosi al figlio del compianto compositore campano, Aurelio De Laurentiis ha concluso il suo intervento al funerale dichiarando: "Ora immagino tuo papà alla corte del Signore mentre suona il suo pianoforte e con di fianco un bicchiere di champagne".