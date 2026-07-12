Dopo due anni in cui ha giocato tra Francia ed Inghilterra, l'ivoriano sta per tornare in Serie A con la maglia rossoblù
Il Genoa ha chiuso la trattativa per mettere a disposizione di Daniele De Rossi il classe 2000 Hamed Junior Traoré. La squadra che milita in Serie A, infatti, ha messo a segno questo colpo di mercato nel corso della giornata odierna. In questo modo, il Grifone migliorerà il proprio reparto offensivo con un giocatore che può ricoprire sia il ruolo di ala sinistra che quello di trequartisa.
Genoa, è fatta per l'arrivo dell'ex Napoli Hamed Junior TraoréPer la quarta volta nel corso della sua carriera, Traoré giocherà per una squadra italiana. Infatti, ha fatto il suo esordio tra i professionisti nella stagione 2017/2018 con l'Empoli, con cui ha vinto la Serie B per poi esordire in massima divisione. Dal 2019 fino al mese di gennaio del 2023, l'ivoriano ha avuto modo di mettersi in mostra con la maglia del Sassuolo prima di essere ceduto al Bournemouth con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Nella seconda metà della stagione 23/24 ha giocato in prestito al Napoli. Nell'annata seguente ha giocato, sempre in prestito, all'Auxerre.
La scorsa stagione, invece, il Bournemouth l'ha ceduto all'Olympique Marsiglia in prestito con diritto di riscatto che sarebbe diventato obbligatorio a determinate condizioni. Al termine dell'annata, la squadra che milita in Ligue 1 ha riscattato il giocatore nato nel 2000. Nel corso della giornata odierna, il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha riportato la chiusura della trattativa col Genoa. Traoré, infatti, passerà al Grifone con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 8 milioni di euro. L'ex calciatore di Empoli e Sassuolo sosterrà le visite mediche con la squadra ligure nel corso della prossima settimana. Due anni dopo la breve esperienza con la maglia del Napoli, quindi, l'ala sinistra ivoriana sta per tornare in Italia ma questa volta sarà a disposizione della squadra di De Rossi.
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