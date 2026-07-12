Il Genoa ha chiuso la trattativa per mettere a disposizione di Daniele De Rossi il classe 2000 Hamed Junior Traoré. La squadra che milita in Serie A, infatti, ha messo a segno questo colpo di mercato nel corso della giornata odierna. In questo modo, il Grifone migliorerà il proprio reparto offensivo con un giocatore che può ricoprire sia il ruolo di ala sinistra che quello di trequartisa.

Genoa, è fatta per l'arrivo dell'ex Napoli Hamed Junior Traoré

Per la quarta volta nel corso della sua carriera, Traoré giocherà per una squadra italiana. Infatti, ha fatto il suo esordio tra i professionisti nella stagionecon l', con cui ha vinto laper poi esordire in massima divisione. Dalfino al mese di gennaio del, l'ivoriano ha avuto modo di mettersi in mostra con la maglia delprima di essere ceduto alcon la formula delcondifissato a. Nella seconda metà della stagioneha giocato in prestito al Napoli . Nell'annata seguente ha giocato, sempre in prestito, all'

Napoli, Italia - 30 marzo 2024: Hamed Traorè del Napoli durante la partita di Serie A tra Napoli ed Atalanta allo Stadio Diego Armando Maradona. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images) (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

La scorsa stagione, invece, il Bournemouth l'ha ceduto all'Olympique Marsiglia in prestito con diritto di riscatto che sarebbe diventato obbligatorio a determinate condizioni. Al termine dell'annata, la squadra che milita in Ligue 1 ha riscattato il giocatore nato nel 2000. Nel corso della giornata odierna, il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha riportato la chiusura della trattativa col Genoa. Traoré, infatti, passerà al Grifone con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 8 milioni di euro. L'ex calciatore di Empoli e Sassuolo sosterrà le visite mediche con la squadra ligure nel corso della prossima settimana. Due anni dopo la breve esperienza con la maglia del Napoli, quindi, l'ala sinistra ivoriana sta per tornare in Italia ma questa volta sarà a disposizione della squadra di De Rossi.