La preparazione alla stagione 2026-2027 scalpita ai blocchi di partenza e le dirigenza delineano rapidamente i nuovi quadri tecnici. Grazie alla straordinaria salvezza che il Cagliari ha conquistato totalizzando 43 punti, Fabio Pisacane merita ampiamente la riconferma sulla panchina rossoblù. Oggi il club sardo presenta ufficialmente il nuovo staff tecnico che lavorerà insieme al giovane allenatore per l'intera durata della prossima stagione. La società conferma Giacomo Murelli nel ruolo di allenatore in seconda, garantendo continuità al progetto. La dirigenza cambia invece il collaboratore tecnico e sceglie Stefano Medda, il quale ritrova il mister del Cagliari dopo l'esperienza che i due hanno vissuto insieme in Under 20. Inoltre, Matteo Battilana ricoprirà l'importante ruolo di performance manager per monitorare i dati della rosa.

​I volti nuovi e la match analysis del Cagliari

Lo staff tecnico di Pisacane vanta anche tanti altri volti nuovi per affrontare il prossimo campionato. Il mister accoglie il nuovo collaboratore tecnico Facundo Styk, argentino classe 1993, pronto a portare in Sardegna una grandissima esperienza internazionale che ha accumulato lavorando a livello di nazionali e club. L'argentino curerà anche la delicata match analysis per studiare i punti deboli degli avversari. Un altro volto nuovo affiancherà Styk in questo compito è Filippo Gori. Il ragazzo classe 2000 arriva sull'isola per mettere a frutto le competenze che ha acquisito durante il lavoro nel settore giovanile della Spal e nella nazionale maltese.

MILANO, ITALIA - 24 MAGGIO: Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, urla durante la partita di Serie A tra AC Milan e Cagliari Calcio allo stadio Giuseppe Meazza, il 24 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

​Preparazione atletica e visione societaria

Il club affida il coordinamento della preparazione atletica a Mauro Baldus, il quale accoglie nel team il nuovo arrivato Michele Marro. I due professionisti lavoreranno a stretto contatto con Fabio Figus e Francesco Fois per curare e potenziare i muscoli della squadra. La società conferma inoltre Luca Bucci nel fondamentale ruolo di preparatore dei portieri, affiancandogli Christian Berretta come fidato assistente.

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Il club rossoblù ha pubblicato un comunicato ufficiale, per certificare la visione societaria: "Il club prosegue nel consolidamento di una struttura tecnica che si basa su competenze, identità e senso di appartenenza. Lo staff accoglie nuove figure professionali per rinforzare ulteriormente l'area tecnica, la match analysis e l'area della performance. La dirigenza conferma così la ferma volontà di investire in professionalità capaci di supportare la crescita quotidiana".