Adam Obert si prende di forza i riflettori e si candida a essere l'uomo mercato più sorprendente dell'estate del Cagliari. Il difensore slovacco, classe 2002, è stato uno dei grandi protagonisti della splendida cavalcata rossoblù, culminata con l'epica e storica vittoria contro il Milan sul prato di San Siro. Nell'ultima stagione il ragazzo ha messo in mostra una crescita spaventosa, maturando sia sul piano tecnico che sotto il profilo della personalità. Come sottolineato anche dal quotidiano L'Unione Sarda, il suo status è ormai cambiato radicalmente. Obert è passato dall'essere una promessa a un punto fermo assoluto del club e della sua Nazionale. Proprio grazie a questo incredibile salto di qualità, il suo profilo è diventato la pedina più pregiata per il mercato in uscita dei sardi.

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Il jolly di Pisacane tra campo e bilancio

Nello scacchiere tattico di mister, lo slovacco si è rivelato un elemento imprescindibile grazie a doti uniche, ma soprattutto a unafuori dal comune. Nel corso del campionato, l'allenatore dello ha letteralmente reinventato, schierandolo in qualsiasi ruolo dellae osando, con successo, perfino comedi centrocampo. Una flessibilità che ne fa un elemento teoricamenteper il futuro della squadra. Eppure, le ciniche leggi del bilancio potrebbero dire altro. Nonostante la sua enorme importanza per l'organico, il difensore potrebbe essere il bigindividuato dalla società per faree recuperare il tesoretto necessario a finanziare i colpi in entrata.

MILANO, ITALIA - 17 APRILE: Adam Obert del Cagliari Calcio guarda durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e Cagliari Calcio allo Stadio Giuseppe Meazza il 17 aprile 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Asta in Serie A e sirene dalla Bundesliga

Dalla Sardegna: “La Fiorentina segue con attenzione Obert del Cagliari. Anche Toro e Bologna su di lui” https://t.co/pWyVEvX4DF — Labaro Viola Fiorentina (@LabaroViola_) May 28, 2026

Le prestazioni dominanti dinon sono certo passate inosservate, scatenando l'interesse concreto di ben tre club di. Sulle tracce del talento rossoblù ci sono infatti, tutte a caccia di un difensore moderno e polivalente da inserire nei propri scacchieri. Ma l'asta non si limita ai confini italiani, sul classe 2002 si sono accese anche le sirene della, con diverse società tedesche pronte a bussare alla porta del club. Al momento ilfa muro e non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio gioiello ma, come spesso insegna il, davanti a un'offerta economica davvero importante il difensore potrebbe salutare la

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