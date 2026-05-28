La straordinaria duttilità di Adam Obert ha acceso i radar di Fiorentina, Bologna, Torino e di diversi club tedeschi.
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Adam Obert si prende di forza i riflettori e si candida a essere l'uomo mercato più sorprendente dell'estate del Cagliari. Il difensore slovacco, classe 2002, è stato uno dei grandi protagonisti della splendida cavalcata rossoblù, culminata con l'epica e storica vittoria contro il Milan sul prato di San Siro. Nell'ultima stagione il ragazzo ha messo in mostra una crescita spaventosa, maturando sia sul piano tecnico che sotto il profilo della personalità. Come sottolineato anche dal quotidiano L'Unione Sarda, il suo status è ormai cambiato radicalmente. Obert è passato dall'essere una promessa a un punto fermo assoluto del club e della sua Nazionale. Proprio grazie a questo incredibile salto di qualità, il suo profilo è diventato la pedina più pregiata per il mercato in uscita dei sardi.
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Il jolly di Pisacane tra campo e bilancioNello scacchiere tattico di mister Pisacane, lo slovacco si è rivelato un elemento imprescindibile grazie a doti uniche, ma soprattutto a una duttilità fuori dal comune. Nel corso del campionato, l'allenatore del Cagliari lo ha letteralmente reinventato, schierandolo in qualsiasi ruolo della difesa e osando, con successo, perfino come esterno alto di centrocampo. Una flessibilità che ne fa un elemento teoricamente insostituibile per il futuro della squadra. Eppure, le ciniche leggi del bilancio potrebbero dire altro. Nonostante la sua enorme importanza per l'organico, il difensore potrebbe essere il big sacrificabile individuato dalla società per fare cassa e recuperare il tesoretto necessario a finanziare i colpi in entrata.
Asta in Serie A e sirene dalla BundesligaLe prestazioni dominanti di Obert non sono certo passate inosservate, scatenando l'interesse concreto di ben tre club di Serie A. Sulle tracce del talento rossoblù ci sono infatti Fiorentina, Bologna e Torino, tutte a caccia di un difensore moderno e polivalente da inserire nei propri scacchieri. Ma l'asta non si limita ai confini italiani, sul classe 2002 si sono accese anche le sirene della Bundesliga, con diverse società tedesche pronte a bussare alla porta del club. Al momento il Cagliari fa muro e non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio gioiello ma, come spesso insegna il calciomercato, davanti a un'offerta economica davvero importante il difensore potrebbe salutare la Sardegna.
Dalla Sardegna: “La Fiorentina segue con attenzione Obert del Cagliari. Anche Toro e Bologna su di lui” https://t.co/pWyVEvX4DF— Labaro Viola Fiorentina (@LabaroViola_) May 28, 2026
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